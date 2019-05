Par condicio | diffida dell’Agcom al Tg2 | ‘Violate le norme in vista delle Europee

Agcom diffida il Tg2 : “Viola Par condicio - episodi reiterati e non occasionali” : L'Agcom diffida il Tg2, rilevando "manifeste violazioni" delle norme della par condicio. Nella riunione di ieri, l'Autorità si è soffermata in particolare sull'edizione di prima serata di venerdì 17,dopo le contestazioni già avviate per le edizioni dei giorni precedenti, sottolineando che "i servizi in questione, in ragione della natura incompleta, parziale e non obiettiva delle informazioni riportate - anche per l'omissione di parti ...

Europee - Agcom diffida Tg2 per violazione di Par condicio : Una diffida al Tg2 per violazione delle norme della par condicio in vista delle elezioni Europee, in particolare "in taluni contenuti inseriti nel notiziario andato in onda nel notiziario di prima serata di venerdì 17 maggio": lo ha deciso il Consiglio dell'Agcom.In una nota l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha spiegato:prosegui la letturaEuropee, Agcom diffida Tg2 per violazione di par condicio pubblicato su TVBlog.it 21 ...

Che tempo che fa - pernacchia di Fabio Fazio alla Par condicio : Rai - ma quale servizio pubblico? : Il solito immancabile Roberto Saviano, reduce dai «fasti» del Salone del Libro di Torino. E poi Carlo Calenda, diventato il nuovo guru della sinistra. Insomma, la par condicio modello Fabio Fazio non conosce limiti e anche quando la lista degli ospiti richiederebbe una certa misura, il conduttore di

Il Commissario Montalbano contro la mafia in ‘Par condicio’ : anticipazioni puntata 6 maggio : Prosegue la riproposizione delle vecchie puntata de Il Commissario Montalbano e stavolta tocca a un classico datato 2005 dal titolo Par Condicio e va in onda lunedì 6 maggio, a partire dalle 21.25, ovviamente su Rai1. In attesa, ovviamente, di vedere i tre episodi speciali previsti per il prossimo anno. Il Commissario Montalbano, la top ten degli ascolti Primo posto: La Giorstra degli Scambi, ...

Montalbano : Stasera l'episodio "Par Condicio" : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera su Rai Uno va in onda l'episodio Par Condicio, realizzato nel 2005.

Montalbano - Par condicio : Stasera su Rai 1 : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera su Rai Uno va in onda l'episodio Par Condicio, realizzato nel 2005.

Il Commissario Montalbano contro la mafia in ‘Par condicio’ : anticipazioni puntata 6 maggio : Prosegue la riproposizione delle vecchie puntata de Il Commissario Montalbano e stavolta tocca a un classico datato 2005 dal titolo Par Condicio e va in onda lunedì 6 maggio, a partire dalle 21.25, ovviamente su Rai1. In attesa, ovviamente, di vedere i tre episodi speciali previsti per il prossimo anno. Il Commissario Montalbano, la top ten degli ascolti Primo posto: La Giorstra degli Scambi, ...

Il commissario Montalbano Par condicio streaming e trama stasera in tv : Il commissario Montalbano Par Condicio va in onda stasera in tv lunedì 6 maggio 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2005 e si ispira a due racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il commissario Montalbano Par Condicio: trama Una telefonata all’alba sveglia Montalbano: in ...

'Montalbano - Par Condicio' sarà disponibile in streaming su Rai Play : Torna anche questa settimana in prima serata su Rai 1 il consueto appuntamento con le repliche degli episodi più celebri del "Commissario Montalbano" di Andrea Camilleri. Stasera, lunedì 6 maggio, infatti, la Rai riproporrà l'episodio intitolato "Par Condicio", appartenente alla quinta stagione della serie, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia nel lontano 1999. Se per caso non si avrà la possibilità di seguire l'episodio in ...

Par condicio - Agcom : 'Nei primi 15 giorni riequilibrio. Ma M5s poco presente nei tg rispetto alla Lega - soprattutto nel Tg2' : ... dei principali eventi della cronaca politica e all'organizzazione dei programmi di approfondimento rispetto al loro ciclo di trasmissioni. Il risultato? C'è stato un 'complessivo riequilibrio' da ...

Par condicio - Agcom : “Nei primi 15 giorni riequilibrio. Ma M5s poco presente nei tg rispetto alla Lega - soprattutto nel Tg2” : Una “generalizzata sotto-rappresentazione del tempo di parola fruito dal soggetto politico M5S nei notiziari, solo in parte controbilanciato dal tempo di notizia, rispetto al soggetto politico Lega, con particolare evidenza nel Tg2″. E “una sovra-rappresentazione” di Forza Italia nel Tg5 e della Lega in Sky Tg24. È quanto ha osservato Agcom nel monitoraggio delle emittenti tv dal 25 marzo al 7 aprile, le prime due ...

Par condicio : Al via la Par condicio! – da Il Fatto Quotidiano #dimaio #salvini #europee #parcondicio #fattoquotidiano #11aprile #natangelo L'articolo Par condicio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cartabianca - Mauro Corona sfida la Par condicio : «Certamente non voterò Pd». La Berlinguer si arrabbia – Video : Cartabianca, Mauro Corona e Bianca Berlinguer “Non me ne frega tanto della par condicio“. Mauro Corona se l’è cavata così dopo aver sfidato gli equilibri pre-elettorali di Rai3. Ieri sera, intervenendo a Cartabianca, lo scrittore friulano ha dichiarato di avere poche certezze in merito alle prossime Europee, se non quella di non votare Pd. L’esternazione dello scalatore, pronunciata con convinzione in tempo di par ...

Rai - nuova Par condicio : per le Europee cambia il format delle tribune elettoriali. Spazio al confronto : Alberto Barachini, Vigilanza Rai Addio alle tribune elettorali vecchio stampo, ai soliloqui politici interrotti solo da qualche impostatissima domanda. Con voto unanime, la Vigilanza Rai ha dato il via libera al regolamento che cambia le norme del confronto sulle reti del servizio pubblico per le elezioni Europee del 26 maggio. La novità più significativa riguarda l’apertura degli spazi in questione al contraddittorio, con il ...