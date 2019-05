Pamela Prati sarebbe pronta a dire la verità sul matrimonio | l' incontro con l' avvocato

Sorella Pamela Prati : spunta la sua verità su Marco Caltagirone : Pamela Prati e Mark Caltagirone: la Sorella della soubrette rompe il silenzio Ormai non si fa altro che parlare su ogni organo d’informazione di Pamela Prati e Marco Caltagirone. E le ultime rivelazioni fatte da Eliana Michelazzo ha messo ancora di più nei guai la popolare starlette de Il Bagaglino. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè poco fa il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia ha contattato telefonicamente nientepopodimeno che ...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo in un video di 10 anni fa : "Ho visto che qualcuno ha dubitato del mio matrimonio..." : Eliana Michelazzo, oramai ex agente di Pamela Prati, sarà protagonista della puntata speciale di Live - Non è la D'Urso che andrà in onda domani sera, su Canale 5.Alcune dichiarazioni dell'agente ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono già state rese note: la Michelazzo, infatti, ha messo in forte dubbio, scriviamo così, sia l'esistenza di Mark Caltagirone, il futuro sposo di Pamela Prati, che quella di Simone Coppi, suo compagno da ...

Pamela Prati racconta la verità all'avvocato - Eliana Michelazzo lascia la Aicos e va in questura : Le ultime sulla soap "moglie e mamma"? Eccole. Anche Pamela Prati avrebbe deciso di svuotare il sacco. Lo racconta Dagospia: "La showgirl in questo momenti si sta recando dal suo avvocato Irene Della Rocca a rivelare la sua verità sul caso Mark Caltagirone. Cosa racconterà al legale? E cosa faranno con queste dichiarazioni? Ah, saperlo...". Quale sarà la verità di Pamela: ribadirà l'esistenza del suo promesso sposo, Mark Caltagirone, ...

Pamela Prati pronta a raccontare tutta la verità su Mark Caltagirone al suo avvocato - l'indiscrezione : Giunta ormai alle battute finali della vicenda che ha appassionato e diviso i telespettatori, Pamela Prati incontra il suo avvocato e racconta tutta la verità per la prima volta.

Pamela Prati rompe il silenzio su Caltagirone : “Volete essere me!” : Mark Caltagirone e Pamela Prati nella bufera: l’ultimo sfogo di lei La manager di Pamela Prati, come tutti sapranno, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Live Non è la d’Urso. E in tale circostanza quest’ultima ha dichiarato che Marco Caltagirone non esisterebbe, mettendo così nei guai Pamela Prati. Tuttavia quest’ultima, nonostante queste rivelazioni, pare davvero non voler fare minimamente dietrofront sul ...

Pamela Prati gate - Barbara D'Urso spiazza tutti : 'Anch'io ho avuto un fidanzato fantasma' : Ieri è andata in onda la settima puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello. Come già preannunciato, l'appuntamento si è rivelato davvero scoppiettante e ricco di colpi di scena. Uno tra gli argomenti maggiormente interessanti è stato trattato ad un'ora parecchio tarda. Verso la fine della diretta, infatti, all'1:00 circa, Barbara D'Urso ha affrontato il tema inerente Eliana Michelazzo e le sue recenti confessioni. L'agente di Pamela ...

Barbara D'Urso come Pamela Prati : 'Anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone' : Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5 in prime time si è parlato anche del caso di Pamela Prati. Chi ha seguito gli ultimi risvolti di questa triste vicenda sa bene che Eliana Michelazzo, una delle manager del caso Prati ha scelto di 'svuotare il sacco' e di raccontare tutta la verità su quanto è successo in queste settimane. La manager della Prati ha svelato che in realtà Mark Caltagirone non esiste ...

