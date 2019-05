Pamela Prati gate | Barbara D' Urso spiazza tutti | ' Anch' io ho avuto un fidanzato fantasma'

Barbara D'Urso come Pamela Prati : 'Anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone' : Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5 in prime time si è parlato anche del caso di Pamela Prati. Chi ha seguito gli ultimi risvolti di questa triste vicenda sa bene che Eliana Michelazzo, una delle manager del caso Prati ha scelto di 'svuotare il sacco' e di raccontare tutta la verità su quanto è successo in queste settimane. La manager della Prati ha svelato che in realtà Mark Caltagirone non esiste ...

Caso Pamela Prati - Barbara d'Urso : "Anche io ho avuto un Mark Caltagirone" : Giorno per giorno ci stiamo avvicinando a mercoledì sera, quando Eliana Michelazzo davanti al pubblico di Live Non è la d'Urso in un'intervista esclusiva ufficializzerà ciò che sappiamo già da qualche giorno, ovvero che in realtà Mark Caltagirone non è mai esistito.Questa sera l'agente di Pamela Prati al centro della bufera sarebbe dovuta intervenire durante la settima puntata del Grande Fratello 16 in seguito al rumor di un possibile ...

Pamela Prati - l'intervista di Parpiglia a Georgette Polizzi : "Marco Caltagirone non esiste - ho paura che mi facciano del male" (video) : Gabriele Parpiglia, stasera, è stato ospite, di Alketa Vejsiu, conduttrice della versione albanese di 'Chi ha incastrato Peter Pan?', per fare il punto della situazione sul caso Pamela Prati che, ormai, ha varcato anche i confini italici. Pamela Prati, il caso sconfina: Gabriele Parpiglia e Georgette Polizzi ospiti tv in Albania (video) prosegui la letturaPamela Prati, l'intervista di ...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Sto male". Georgette Polizzi : "La verità - quella vera - deve ancora arrivare..." : Nelle ultime ore, attorno alla sedicesima edizione del Grande Fratello, è esploso il Caso Eliana Michelazzo, una delle due agenti di Pamela Prati, protagonista del gossip delle ultime settimane "grazie" al matrimonio, annunciato ufficialmente e successivamente rinviato, tra la showgirl sarda e il sedicente imprenditore Mark Caltagirone.La Michelazzo, in un'intervista registrata per la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, che andrà in ...

Pamela Prati E MARK CALTAGIRONE - MATRIMONIO SALTATO/ Eliana furiosa 'Profilo fake' : PAMELA PRATI e MARK CALTAGIRONE, perché il MATRIMONIO è stato annullato? E scoppia un altro caso: spunta un selfie di Eliana Michelazzo e lei sbotta.

Caso Pamela Prati - Georgette in lacrime : 'Ho paura che mi facciano del male' : Sul profilo Instagram di Gabriele Parpiglia, poche ore fa è stata pubblicata l'anteprima video di un'intervista molto toccante che Georgette Polizzi ha rilasciato sul Caso di cui tutta l'Italia parla da mesi: la storia di Pamela Prati con Caltagirone. La stilista, con la voce tremante e le lacrime agli occhi, ha raccontato al giornalista di come e quando ha scoperto che la showgirl ed Eliana Michelazzo stavano mentendo sull'esistenza di Mark: ...

Pamela Prati - il caso sconfina : Gabriele Parpiglia e Georgette Polizzi ospiti tv in Albania (video) : Tra le varie esperienze lavorative di Mark Caltagirone, promesso sposo di Pamela Prati di cui non si è fatto altro che discutere in televisione nelle ultime settimane, un premio vinto in Albania come miglior imprenditore italiano dell'anno. Tutto falso perché, chi lo avrebbe mai detto, Mark Caltagirone non esiste. Prima dell'intervista a Live - Non è la d'Urso di mercoledì prossimo all'agente della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, che ...

Manuela Arcuri affonda le nozze di Pamela Prati : "Gioco perverso e malato - cosa c'è dietro" : Oggi a Storie Italiane Sergio e Manuela Arcuri erano ospiti di Eleonora Daniele. Hanno parlato delle finte nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eleonora Daniele le ha chiesto se si sarebbe mai immaginata una situazione del genere, conoscendo già il modus operandi delle due agenti di Pamela Prat

Manuela Arcuri anch’io sono stata vittima come Pamela Prati : Ancora Pamela Prati e Mark Caltagirone al centro delle cronache. «È un copione già scritto portato avanti negli anni. Anche io sono caduta nella rete di Pamela Perricciolo. Lei si è presa gioco di me». Lo dice Manuela Arcuri ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai Uno. Si torna a parlare di Pamela Prati del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone che sarebbe stato architettato dalle manager, titolari dell’agenzia Aicos di cui ...

Eliana Michelazzo - le prime parole dell’agente di Pamela Prati dopo la confessione : Continua a far parlare di sé Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati che nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco confessando che Mark Caltagirone, il presunto promesso sposo della showgrl, non esiste. La Michelazzo, che – non dimentichiamolo – prima di lavorare nella discussa agenzia di cui fa parte anche la Prati è stata corteggiatrice a Uomini e donne, parla per la prima volta sui social dopo le recenti ...

Federica Panicucci su Pamela Prati : “Ha preso in giro tutta Italia” : Pamela Prati: Federica Panicucci commenta il caso Mark Caltagirone Il tanto atteso matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone era stato annunciato in tutti i programmi televisivi del piccolo schermo, tranne che su Mattino 5. Ma non per questo Federica Panicucci si è astenuta nel commentare la surreale vicenda che ha visto la showgirl protagonista nel corso di queste settimane. Non solo ha preso in giro Barbara d’Urso, Silvia ...

Manuela Arcuri svela tutto sul matrimonio di Pamela Prati - la storia ha dell’incredibile : Manuela Arcuri spiega la storia messa in scena dalle manager di Pamela Prati Pamela Prati e Mark Caltagirone sempre al centro delle cronache. «È un copione già scritto portato avanti negli anni. Anche io sono caduta nella rete di Pamela Perricciolo. Lei si è presa gioco di me». Lo dice Manuela Arcuri ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai Uno. Si … Continue reading Manuela Arcuri svela tutto sul matrimonio di Pamela Prati, la ...

Pamela Prati - che bordate da Anna Falchi : «Mark Caltagirone non esiste» : Pamela Prati è sulla bocca di tutti. Il nozze gate con Mark Caltagirone ha per forza di cosa attirato l’attenzione dello show business italiano. A parlare oggi, lanciando anche qualche bordata, è Anna Falchi. Intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora, con grande naturalezza, ha espresso le sue idee sulla vicenda.«Il matrimonio di Pamela Prati? L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la ...

Pamela Prati e Mark Caltagirone - Manuela Arcuri rivela : «Anche io vittima di un gioco perverso» : Pamela Prati e Mark Caltagirone sempre al centro delle cronache. «È un copione già scritto portato avanti negli anni. Anche io sono caduta nella rete di Pamela Perricciolo....