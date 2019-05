Pallanuoto femminile | Super Final World League 2019 | il calendario ufficiale Tutti gli

Se Palermo piange (sportivamente) - Catania trionfa con la Pallanuoto femminile : In tempi in cui il rosanero del calcio sbiadisce, l’altro lato della Sicilia gioisce mostrando tutto lo splendore di un orizzonte, con la o minuscola, rosa. L’Orizzonte, stavolta con la o maiuscola, ha riportato a Catania il tricolore della pallanuoto femminile e proprio a queste donne sembra aggrapparsi non solo la città etnea ma l’intero sport siciliano. Non certo una novità, anzi, un binomio, quello donne-sport celebrato sin ...

Pallanuoto - Serie A1 femminile 2019 : L’Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia! SIS Roma battuta 6-3 : Erano attesissime da mesi, nel grande appuntamento, davanti al pubblico di casa, non hanno tradito le aspettative: alla piscina della Plaia L’Ekipe Orizzonte Catania torna a trionfare nella Serie A1 di Pallanuoto femminile, andando ad imporsi nella finale per 6-3 sulla SIS Roma e cogliendo così lo scudetto, il ventesimo della spettacolare storia della società sicula. Terza posizione che va al Plebiscito Padova, che si impone nella finalina ...

Pallanuoto femminile - Final Six Serie A1 2019 : Catania prova a spodestare Padova - Roma tenta il colpaccio : Tra domani e domenica a Catania si assegna lo scudetto della Pallanuoto femminile: l’Orizzonte Catania e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda alla fine della stagione regolare, entreranno in scena direttamente sabato, mentre domani assisteremo ai quarti di Finale Rapallo-Milano e Padova-Florentia. Per il secondo anno consecutivo il Catania conquista la testa di Serie numero uno per la Final Six, ma questa volta si giocherà il ...

Pallanuoto femminile - Final Six A1 2019 : il tabellone e gli accoppiamenti verso la finale. Padova cerca il quinto titolo consecutivo : Catania ospiterà nel fine settimana la Final Six scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile: l’Orizzonte ha chiuso la stagione regolare in testa alla classifica e affronterà in casa e con i favori del pronostico il tabellone ad eliminazione diretta che porterà al tricolore. Le etnee sono già in semiFinale, così come, dall’altra parte del tabellone la SIS Roma, seconda classificata. Ad aprire le danze, venerdì 10, saranno i ...

Pallanuoto femminile - Final Six A1 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione regolare della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha stabilito il quadro delle qualificate ai play-off scudetto: quale sede della Final Six è stata scelta Catania, dunque l’Orizzonte, capoclassifica al termine della regular season, giocherà in casa per il tricolore. Non ci saranno i play-out, in quanto sono retrocesse direttamente F&D H2O e Torre del Grifo. Salve infine Verona e Bogliasco. Venerdì 10 si giocheranno i ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania vince la regular season - retrocede l’F&D H2O : Si è conclusa la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che ha emanato gli ultimi verdetti: come era nelle previsioni della vigilia, non ci saranno i play-out, in quanto ci sono otto punti tra Bogliasco ed F&D H2O, dunque la squadra di Velletri retrocede assieme al Torre del Grifo. vince la regular season il Catania, che va dritto alle semifinali della Final Six scudetto, che si giocherà nel prossimo fine settimana proprio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania per la vittoria nella regular season - Bogliasco per la salvezza : Si concluderà sabato 4 maggio la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che deve regalare gli ultimi verdetti stagionali, anche se tutti sembrano già scritti. Al Catania basta un punto in casa contro il Verona per certificare il primato in graduatoria, mentre le venete sono aritmeticamente ancora in corsa per un posto nella Final Six, ma al sesto posto dovrebbe arrivare Milano, chiamata ad un difficile scontro con Rapallo. Le ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : risultati e classifica della 17ma giornata. Un solo posto da assegnare per i play-off : Diciassettesima giornata per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: resta un solo posto da assegnare per completare le caselle della Final Six. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – sabato 27 aprile Rapallo Pallanuoto-Ecogruppo Torre del Grifo 27-8 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte 2-11 F&D H2O-Kally NC Milano 8-8 Plebiscito PD-SIS ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : F&D H2O per non retrocedere - Padova-Roma il big match : Soltanto quattro gare domani per quanto concerne la 17ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: Verona e Bogliasco si sono già scontrate lo scorso 13 aprile nella sfida che ha dato alle venete la matematica salvezza. Anche le liguri potrebbero essere salve domani: saranno spettatrici interessate della sfida tra F&D H2O e Milano, con le padrone di casa che retrocederanno in caso di sconfitta. Il big match di giornata sarà quello tra ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Arianna Gragnolati bomber davanti alle magnifiche tre dell’Orizzonte Catania : Arianna Gragnolati ha lasciato Rapallo per scegliere Milano e dal punto di vista realizzativo ha avuto ragione: in testa alla graduatoria delle bomber del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile c’è lei con 47 reti, davanti al trio di Catania che la scorsa stagione aveva monopolizzato il podio: seconda piazza per Arianna Garibotti a quota 44, davanti alla leader della scorsa stagione, Roberta Bianconi, ferma a 40. Giù dal podio la ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : rimonta vincente del Sabadell - quarto posto per il Padova : Come volevano le previsioni, va al Sabadell l’Eurolega della Pallanuoto femminile: la compagine iberica, organizzatrice della Final Four, sconfigge nell’atto finale per 13-11 la formazione ellenica dell’Olympiacos, che conduceva 8-11 a cinque minuti dalla conclusione, prima di subire la fatale rimonta delle spagnole. Nella finalina per il terzo posto invece il Padova cede per 7-8 alle elleniche del Vouliagmeni, in una partita ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Padova-Sabadell 5-8. Le venete giocheranno per il terzo posto : Niente da fare per il Plebiscito Padova: la corsa delle venete nell’Eurolega di Pallanuoto femminile si interrompe in semifinale, al cospetto delle padrone di casa del Sabadell (le iberiche organizzano la Final Four), che si impongono per 8-5 scavando il solco decisivo nella parte centrale della sfida odierna. L’equilibrio dura un quarto, dopo otto minuti infatti il punteggio è di 1-1. Nel secondo periodo il primo allungo delle ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Obiettivo World League per il Setterosa : Si svolgerà ad Ostia dal 28 al 30 aprile il collegiale che farà scattare la preparazione del Setterosa per la Super Final di World League: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile mantiene il gruppo delle 15 ragazze che hanno conquistato la qualificazione attraverso la Final Six di Europa Cup, con quattro innesti. Fabio Conti convoca tutto il gruppo di atlete visto all’opera a Torino e fa ritornare le due millennials Lucrezia Cergol e ...

Pallanuoto femminile - Final Four Eurolega Sabadell 2019 : Padova cerca l’impresa contro le padrone di casa : Il grande appuntamento stagionale è Finalmente arrivato: dopo il trionfo del Catania nel LEN Trophy, un’altra squadra italiana cerca un trofeo internazionale della Pallanuoto femminile: a Sabadell, in Spagna, il Padova si giocherà tra domani e sabato l’Eurolega. Esordio delle patavine venerdì alle ore 13.15 contro le padrone di casa. Purtroppo per le venete il sorteggio non è stato benevolo, dato che il Sabadell è la squadra favorita ...