Padova | dalla montagna si staccano dei massi e colpiscono un' auto | nessun ferito

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri sera nelno, precisamente a Torreglia, in via Rina, dove all'improvviso alcuni grossisi sono staccatisovrastante la carreggiata, e sono finiti sulla strada. In quel momento sul luogo del fatto di cronaca si trovava a passare una Opel Corsa, che è stata investita in pieno dalle grosse rocce. Le generalità del conducente della vettura non sono state rese note, si sa solamente che è originario di Vo' e ha 41 anni. La frana deisarebbe stata provocata dal maltempo, che ormai da giorni sta mettendo in ginocchio tutto il settentrione, provocando tantissimi disagi. Forze dell'Ordine sul posto Subito dopo il crollo dei, il guidatore della Opel ha arrestato la vettura e avvisato i soccorsi. Fortunatamente il conducente non è rimasto, ma lo spavento è stato davvero tanto. Non capita infatti tutti i giorni che delle ...

monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Come preservare la propria vista dalle intemperie, dai mali di stagione come ad esempio le allergie, dall'età e dalla prolun… - TgrVeneto : Come preservare la propria vista dalle intemperie, dai mali di stagione come ad esempio le allergie, dall'età e dal… - claradistaso : RT @Codacons: Ora controlli stringenti per verificare che tutti i conducenti di #bus e #pullman siano in possesso dei requisiti previsti da… -