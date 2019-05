Osvaldo e Veera Kinnunen sempre più vicini | scoppia il caso a Ballando

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Novella Toloni La coppia, approdata alle semifinali del programma di Milly Carlucci, sembra esserepiù affiatata e il feeling, evidente in pista e fuori, starebbe preoccupando (non poco) il compagno della ballerina svedese, Stefano Oradei Come ogni anno acon le Stelle qualche coppia si avvicina pericolosamente e non solo per questioni di ballo. In questa edizione, a far discutere per il feeling creatosi è il duo composto da Dani, il caliente ex calciatore argentino e l’insegnate. Che tra i due ci fosse del feeling lo si è intuito dalle prime lezioni, ma oggi sembra che ci sia qualcosa di più. Secondo quanto riporta dal sito Dagospia, Danisi sarebbe avvicinato pericolosamente alla sua insegnate svedese, un’intesa cresciuta velocemente nelle ultime settimane di prove, anche fuori dagli studi televisivi. Proprio questo crescente ...

infoitcultura : Ballando, l'intesa tra Osvaldo e Veera Kinnunen diventa un caso - infoitcultura : Ballando, l'intesa tra Osvaldo e Veera Kinnunen fa infuriare di gelosia Stefano Oradei? - infoitcultura : Ballando, l'intesa sempre più forte tra Osvaldo e Veera Kinnunen fa infuriare di gelosia Stefano Oradei? -