Ora abbiamo anche gli Oreo per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna

L'appello di Tarantino : "Abbiamo lavOrato duro. Non fate spoiler" : Non solo Avengers: Endgame e Game of Thrones, anche Tarantino chiede ai suoi appassionati di non fare spoiler per il nuovo film C’era una volta a... Hollywood. Il regista, in gara al Festival di Cannes, ha chiesto con una lettera pubblicata su Twitter di non far trapelare alcuna notizia dopo la première della sua nuova pellicola in Costa Azzurra.“Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una ...

Queen - Brian May contro Bohemian Rhapsody : “Noi ancOra non abbiamo visto un centesimo” : “La verità è che ancora dobbiamo vedere un centesimo”. A dirlo in uno sfogo ai microfoni di Bbc Radio2 è stato Brian May, il chitarrista dei Queen che ha voluto replicare alle voci secondo cui il successo del biopic Bohemian Rhapsody avrebbe contribuito ad arricchire lui e i compagni di band. Secondo il report ufficiale delle mille persone più ricche del Regno Unito pubblicato dal Sunday Times infatti, Rich List, Brian May, Roger Taylor e John ...

“God Save Justin Trudeau” - su Loft il docu-film sul premier canadese : “Abbiamo usato la boxe come metafOra della vita politica” : Justin Trudeau, vale a dire il primo ministro canadese, non è un nome troppo noto nel nostro Paese. Sapere che la sua scalata politica è iniziata a seguito di una vittoria sul ring lo rende di certo più interessante, ma siccome anche questa è una parte della storia non troppo famosa, i registi Eric Ruel e Guylaine Maroist hanno pensato di realizzare un documentario, “God Save Justin Trudeau”, disponibile in abbonamento su sito ...

Juventus - Nedved : “Con Allegri si è chiuso un ciclo irripetibile. Non abbiamo contattato ancOra nessuno” : “Non sono stato alla conferenza di Max per motivi di lavoro, non potevo cancellare impegni già presi, ma mi è dispiaciuto tanto”. Esordisce così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara contro i nerazzurri dell’Atalanta. “Da che parte sto? Da quella della società, dobbiamo prendere decisioni, l’abbiamo fatto, è finito un ciclo molto importante in ...

Ponte MOrandi - Benetton : "Disgrazia inevitabile. ?Abbiamo ricevuto odio e accuse” : Francesco Curridori Luciano Benetton, intervistato da Repubblica, parla dell’idea di Oliviero Toscani di renderlo protagonista della nuova pubblicità del gruppo, insieme alla sudanese Ayak Mading “Ce la faremo”. Luciano Benetton ne è sicuro: “Nel 2020 la mia azienda tornerà in attivo”. In un’intervista a Repubblica l’imprenditore veneto parla dell’idea di Oliviero Toscani di renderlo protagonista della nuova pubblicità del gruppo, ...

Brian May dei Queen smentisce i guadagni della band dopo il biopic : “Non abbiamo ancOra visto un centesimo” : Brian May dei Queen, quasi divertito, ha smentito le indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni circa gli incassi che la band avrebbe maturato a seguito del successo del biopic Bohemian Rhapsody di Bryan Singer. Alcun tabloid inglesi, tra i quali non manca il Sunday Times, avevano riportato che i Queen superstiti (quindi non parliamo di Adam Lambert) sarebbero diventati più ricchi della Regina Elisabetta - nel gioco di parole "Queen ...

Risultati elezioni Sicilia - Luigi Di Maio : “Ci davano per morti - ma abbiamo vinto ancOra” : Luigi Di Maio esulta per la vittoria al ballottaggio in due comuni fondamentali della Sicilia. I Risultati delle elezioni premiano i pentastellati, con il leader del Movimento 5 Stelle che scrive su Facebook: "È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti noi torniamo più forti di prima, abbiamo vinto un'altra volta".Continua a leggere

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Buon venerdì - ma abbiamo ancOra margine” : Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì del GP di Spagna 2019 di Formula Uno in seconda posizione a pochi millesimi dallo scatenato compagno di box Valtteri Bottas che gli sta sempre più proponendo un vero e proprio derby interno in casa Mercedes. Il campione del mondo è consapevole che non dovrà distrarsi nemmeno un secondo in questa stagione, per evitare di subire la beffa a livello di titolo iridato come successo nel 2016 ai tempi di Nico ...

Atalante - Gasperini : "Non abbiamo ancOra ottenuto nulla" : L' Atalanta è in piena corsa per un posto in Champions League e la sfida col Genoa a Reggio Emilia potrebbe essere quasi decisiva. Gian Piero Gasperini ne è consapevole. "Con 5 punti saremmo ...

Bakery Piacenza - parla Di Carlo : 'Abbiamo fatta tanta strada - Ora vogliamo la salvezza' : Tutto lo sport nazionale e internazionale, serie A, formula uno, moto mondiale e, in primo piano, lo sport piacentino . Calcio di Serie C con il Piacenza , Serie D con Fiorenzuola e Vigor Carpaneto e ...

Siri - Di Maio : “Si dimetterà - abbiamo maggiOranza in Cdm. Lega sceglie strada della casta” : Luigi Di Maio, intervistato a CartaBianca da Bianca Berlinguer bacchetta la Lega per aver intrapreso la strada "della vecchia politica, quella che protegge sempre i suoi politici". È sicuro della decadenza di Siri: "Può tornare a fare il senatore. Decadrà da sottosegretario, noi abbiamo la maggioranza in cdm, nove a sei".Continua a leggere

'Dopo avere perso il lavoro al call center - siamo diventate pastore e coltiviamo la terra. Ora abbiamo tempo e sorrisi' : ... alla domenica, alla discoteca: se sei in grado di poter fare rinunce e hai un grosso spirito di sacrificio allora puoi entrare nel nostro mondo. Nella tua vita da pastore sarà tutti i giorni lunedì".

“Dopo avere perso il lavoro al call center - siamo diventate pastore e coltiviamo la terra. Ora abbiamo tempo e sorrisi” : “Nasciamo dopo la chiusura di una multinazionale fallita nel 2009. Eravamo più di 600 dipendenti, stavamo in un call center e siamo rimaste senza lavoro. Io e mia sorella Stefania abbiamo deciso così di recuperare la casa di proprietà dei nostri nonni, un vecchio casale agricolo e un’azienda vinicola abbandonata da più di 20 anni. In quel momento è cambiata la nostra vita. L’azienda si chiama Canto di primavera del sogno antico, perché ...

Il Royal Baby è un maschietto ma è mistero sul nome - Harry : “Non abbiamo ancOra deciso - ci vorrà giugno” : Il Royal Baby, come già annunciato, è nato: pesa 3, 2 chilogrammi ed è venuto alla luce nelle prime ore di oggi. Confermato quindi l’annuncio ritardato ai media che i duchi di Sussex avevano anticipato a suo tempo, facendo sapere di voler lasciare privato per qualche ora l’evento prima di condividere la notizia in pubblico. Buckingham Palace ha precusato che con la coppia si trova a Frogmore Cottage anche Doria Ragland, la mamma di ...