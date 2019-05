TelevideoRai101 : Omicidio vicino Roma,figlia si è difesa - LaStampa : La procura di Tivoli ha deciso di derubricare l’iniziale accusa di omicidio volontario nella più lieve di eccesso c… - mauneobux : #News Ultim'ora Omicidio vicino Roma: pm, si è difesa -

"Al momento la ragazza è indagata per eccesso colposo di legittima, ma non è escluso che, nelle prossime 2 settimane, si possa chiedere al gip l'archiviazione perché la ragazza, allo stato degli atti a nostra conoscenza, ha agito per difendersi". A dirlo il Procuratore capo di Tivoli, Menditto parlando della posizione di Deborah Sciacquatori che ha ucciso il padre per difendere i familiari dall' ennesimo episodio di violenza domestica La ragazza,prima di colpire, ha detto: "Papà fermati, non fare più niente".(Di martedì 21 maggio 2019)