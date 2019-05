Oculus Quest ed Oculus Rift S sono disponibili già da oggi

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019)o è un giorno importante per la comunità VR:stati infatti lanciati sul mercato nella giornata diedS, due dispositivi che consentiranno più libertà di movimento per chi non può fare a meno della Realtà Virtuale.Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.stati ufficialmente rilasciatiS! Con 6DOF VR all-in-one, completamente immersivo,vuole portare la magia della VR a più persone possibile, e vuole farlo garantendo la completa libertà di movimento. Inoltre, l'impegno verso i giochi VR per PC continua, con titoli incredibili come Asgard's Wrath, Defector e Stormland all'orizzonte. L'arrivo diS nel portafoglio hardware diaiuterà gli sviluppatori a ad alzare il livello di qualità dei giochi VR. La risposta della comunità VR all'apertura dei pre-ordini per...

