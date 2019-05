Nuovo referendum per Brexit? Theresa May apre

Brexit - Theresa May annuncia un “Nuovo accordo”. All’interno sarà inserita anche clausola per indire secondo referendum : Un “nuovo accordo” sulla Brexit, “l’ultima opportunità” per uscire dallo stallo interno al Regno Unito e ratificare la definitiva uscita dall’Unione europea. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno. E all’interno sarà inserita una clausola che, nonostante la premier rimanga contraria a una ...

Niente più referendum sull’euro e Nuovo mandato per la Bce : il programma del M5S per le Europee : Rispetto al 2014 Niente più referendum sull’euro e Niente più abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Gli investimenti pubblici in sanità, scuola, ricerca, sicurezza del territorio e infrastrutture, per il Movimento, vanno tenuti fuori dai vincoli di bilancio...

La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha proposto che si faccia un Nuovo referendum sull’indipendenza della Scozia : La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha detto al Parlamento che il suo governo ha intenzione di chiedere un nuovo referendum sull’indipendenza del paese, dopo quello del 2014 in cui il 55,30 per cento degli scozzesi votò per rimanere nel Regno

Egitto - Al Sisi indice Nuovo referendum per prolungare durata del suo mandato : potrà restare in carica fino al 2030 : “Un futuro luminoso e un domani migliore”. Gli slogan campeggiano già da alcuni giorni sui palazzi color sabbia del Cairo: chiedono di votare sì all’ennesimo referendum costituzionale – negli ultimi otto anni, tra emendamenti e nuove carte, gli egiziani si sono pronunciati già tre volte – che potrà permettere di prolungare il mandato dell’attuale presidente Abdel Fattah al-Sisi sino al 2030. Il Parlamento nazionale ...

Giorgia Meloni tuona : “Dopo le europee Nuovo governo e referendum contro reddito di cittadinanza!” : Giorgia Meloni sfida tutti e punge Salvini: “Le alleanze prima delle votazioni” e spiega: “Dopo le europee, nuovo governo e fuori i 5 stelle” Sale la tensione interna al fronte del centrodestra in vista delle elezioni europee. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lancia la “sfida” al numero uno della Lega, Matteo Salvini: “Caro Matteo, errare è … Continue reading Giorgia Meloni ...

Brexit - Hammond : Parlamento di Londra verso un Nuovo referendum : Il ministro delle finanze britannico Philip Hammond ha dichiarato che «è molto probabile» che il Parlamento consideri l’ipotesi di un secondo referendum. Il ministro, parlando da Washington al convegno del Fondo monetario internaizonale, ha aggiunto che si aspetta che il governo e l’opposizione laburista trovino un’intesa nell’arco dei «prossimi due mesi»....

Brexit : dal Nuovo referendum all’unione doganale - i 4 piani B al voto : Il parlamento britannico torna all’assalto della premier, dando l’ok a una nuova sessione di «voti indicativi»: proposte alternative all’accordo di Brexit siglato da May. Lo speaker Bercow ne ha scelti quattro. Ecco quali sono e cosa rischia la leader conservatrice, ancora decisa a fare un quarto tentativo con il suo «deal»...