Hyundai : grazie alla Nuova app di assistenza - il soccorso è 24 ore su 24 : L’applicazione “Hyundai assistenza Stradale” fa il suo debutto su Apple Store e Google Play. Completamente gratuita, permette di richiedere il soccorso stradale in modo più semplice e immediato Hyundai Italia rafforza il servizio di assistenza Stradale, attivo 24 ore su 24, con l’app “Hyundai assistenza Stradale”, nuovo strumento per richiedere il soccorso stradale in maniera ancora più semplice e immediata. Attraverso l’app i possessori ...

Nuova Hyundai Ioniq 2019 - la coreana sempre più green [GALLERY] : Hyundai ha diffuso i primi dati sulla Nuova Hyundai Ioniq, che aggiorna profondamente il modello lanciato nel 2016 in termini di design, tecnologia e connettività. Ioniq – prima auto al mondo sviluppata per offrire la scelta fra tre differenti motorizzazioni green su un’unica carrozzeria – ha implementato nuove tecnologie che sottolineano ulteriormente il ruolo leader di Hyundai nei confronti della mobilità del futuro, nel momento in ...

Nuova Hyundai Tuscon N Line : caratteristiche e prezzo del primo SUV sportivo della casa coreana : Con il lancio della Nuova Hyundai Tucson N Line, la casa coreana amplia ulteriormente la gamma ad alte prestazioni ‘N’ dedicata ai clienti europei Il primo SUV Hyundai dal carattere sportivo combina la forte personalità, il comfort e la sicurezza del modello best-seller del brand allo stile dinamico e atletico della Linea ad alte prestazioni ‘N’. La versione inedita, con dettagli interni ed esterni votati alla ...

Novità in casa Hyundai : la Nuova piattaforma punta tutto su sicurezza ed efficienza : La nuova piattaforma globale di Hyundai permetterà di migliorare il design delle auto, la sicurezza nel traffico, l’efficienza nei consumi e le performance di guida Hyundai è pronta a lanciare una piattaforma completamente nuova sulla quale costruirà numerosi veicoli a livello globale. La futura base permette di migliorare le opzioni di progettazione, la sicurezza nel traffico, l’efficienza nei consumi e le performance di guida per tutti i ...

Nuova Hyundai Tucson Hybrid arriva in Italia e amplia la gamma di successo del SUV best-seller del brand. Tucson, infatti, è stata scelta da oltre 66.000 italiani negli ultimi 3 anni e a partire dal mese di aprile si arricchisce di una Nuova versione 48V Mild Hybrid omologata 100% ibrida.