Nuoto | ufficializzato il calendario delle ISL | ci sarà la tappa italiana a Napoli | le

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Era iniziata come una sfida alla FINA e finalmente si comincia in maniera ufficiale. L’ideaISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare ditotalmente esterno alla Federazione Internazionale, ha preso forma nella sua interezza. Dopo che le Championships Series hanno avuto luogo in Cina e in Ungheria, è la volta di questa importante rassegna, creata per dare modo agli atleti di avvicinarsi ulteriormente ad un contesto professionistico e gratificante da un punto di vista economico. Un format che prevederà otto squadre (quattro dell’Europa e quattro degli Stati Uniti) e in ogni singolo appuntamento gli atleti avranno come obiettivo quello di ottenere dei punti per la propria compagine e le migliori quattro si affronteranno nelle finali di Las Vegas (Stati Uniti). Le formazioni saranno composte da più nuotatori di ...

enricospada2 : #Swimming #nuoto #Universiade #Napoli2019 La Federnuoto ha ufficializzato le squadre che parteciperanno alle Univer… -