Non tutti i populisti di destra vogliono uscire dall’euro

Juve : Sarri Non avrebbe l'approvazione di CR7 - Pochettino metterebbe tutti d'accordo : L'era Allegri è ormai al tramonto, adesso la Juventus avrà l'onere di trovare un allenatore che possa raccogliere la pesante eredità di Massimiliano e abbia l'autorevolezza di gestire un gruppo di campioni. Solitamente la dirigenza della Continassa nelle sue scelte non si fa influenzare dalla volontà dei giocatori, ma questa volta dovrà tenere in conto anche le idee di Cristiano Ronaldo, visto che si dovrà ripartire da lui per dare un nuovo ...

Una favola salva i sette regni ma Non convince tutti i fan - : Laura Rio Finale a sorpresa della serie più amata del decennio. Una petizione chiede di riscrivere l'ottava stagione Qual è la conclusione di questa storia? Che solo una storia può fare la storia... Che il regno, il potere lo ottiene chi si inventa la novella più bella da dare in pasto al popolo. È sempre stato così, dai tempi degli antichi faraoni, sempre lo sarà, e lo viviamo anche nel nostro presente, nella nostra realtà... Dopo ...

Migranti - Ceccardi (Lega) vs Buccini (Corriere) : “Tutti ventenni belli in carne e muscolosi”. “Non sa di cosa parla - è un guaio” : Polemica rovente a L’Aria che Tira (La7) tra la sindaca leghista di Cascina (Pisa). Susanna Ceccardi, e Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera. L’esponente della Lega interrompe l’intervento della portavoce della Sea Weatch, Giorgia Linardi, collegata dal porto di Lampedusa, e obietta a proposito di Migranti: “Li ho visti io quando arrivavano sui nostri territori. Erano tutt’altro che emaciati, ma ...

Chi è il re di Westeros nel finale de Il Trono di Spade? Il Bene trionfa ma l’episodio 8×06 Non soddisfa tutti (recensione) : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale de Il Trono di Spade. Ognuno ha ciò che si merita nel finale de Il Trono di Spade, un ultimo episodio che lascia l'amaro in bocca tra delusione e insoddisfazione. Quando ha debuttato otto anni fa, gli spettatori sapevano di aver di fronte un prodotto di alta qualità. E nel corso delle stagioni, Game of Thrones ha regalato al pubblico momenti shock rimasti ancora oggi impressi nella mente: ...

Deborah uccide papà violento : «Tutti sapevano - nessuno è mai intervenuto». Non coltellate ma un pugno all'orecchio : Era stato denunciato per maltrattamenti ma questo non era bastato a fermare l'inferno in famiglia fatto di minacce, insulte, violenze e botte, complice l'alcol: tutti sapevano, ma nessuno era...

La reunion di JAG nel finale di NCIS Los Angeles 10 Non é come tutti aspettavano : Harm e Mac ancora insieme? : NCIS Los Angeles 10 ha chiuso la stagione con il lancio di alcuni missili in direzione Israele e Arabia Saudita, ma non senza prima deliziare i fan con l'attesa reunion di JAG. L'incontro tra Harm e Mac è andato tutto come previsto? come era stato anticipato nelle scorse settimane, l'ex avvocato in divisa è chiamato a collaborare con la squadra di Sam e Callen al fine di sventare un probabile attacco terroristico. Harmon "Harm" Rabb è il ...

Monterotondo - 19enne uccide il padre che picchiava lei e la madre : "Tutti sapevano ma lei Non ne parlava" : In base alla ricostruzione dell'omicidio avvenuto alle porte di Roma, alla giovane potrebbe essere concessa la legittima difesa

Non è l'Arena - Salvini furioso dopo lo sbarco della Sea Watch3 : "Arrestino tutti e affondino la nave" : Matteo Salvini ha saputo dello sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch3 mentre era in diretta a Non è l'Arena su La7 da Massimo Giletti, scatenando un nuovo scontro tra il ministro dell'Interno e la procura di Agrigento. "Sto leggendo in diretta anche io la notizia - ha detto Salvini - Questo pr

Futuro Allegri - la frase che spiazza tutti : “Non ho mai detto che mi fermo - se c’è la possibilità vorrei…” : Massimiliano Allegri spiazza tutti in merito al suo Futuro: l’ormai ex allenatore della Juventus pronto per un’altra squadra in caso di progetto importante Sampdoria-Juventus sarà l’ultima gara di Massimiliano Allegri in qualità di allenatore bianconero. Dopo la conferenza stampa di sabato, l’allenatore livornese, di comune accordo con la società, ha deciso di aprire una nuova pagina della sua carriera, lasciandosi ...

Diplomati Magistrali depennati - continuità didattica al 30 giugno Non per tutti : Come previsto, nel corso dell’anno scolastico che sta giungendo al termine, stanno arrivando le sentenze di merito attese dai Diplomati Magistrali. La maggior parte di esse, sfortunatamente per questi insegnanti, sono negative. E la conseguenza è la cancellazione dalle Gae, dalla conseguente I fascia delle graduatorie d’istituto e la perdita del ruolo per chi lo avesse ottenuto con riserva. In tutto ciò va precisato come il Decreto ...

'Dio è di tutti - Non invocarlo per sé' Il Vaticano contro Matteo Salvini : "Io credo che la politica partitica divida, Dio invece e' di tutti. Invocare Dio per se stessi e' sempre molto pericoloso". Lo ha detto il segretario di stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine della Festa dei Popoli a San Giovanni in Laterano, dove ha celebrato la messa lanciando un monito contro l'indifferenza. La Festa e' stata partecipata da tanti gruppi delle varie comunita' immigrate ...

Giro d’Italia 2019 : la classifica dei favoriti. Roglic fa il vuoto su tutti - Nibali Non è lontanissimo : Primoz Roglic fa il vuoto: la seconda cronometro del Giro d’Italia 2019 riesce a scombinare del tutto le carte in tavola in chiave classifica generale. Lo sloveno, pur non essendo in Maglia Rosa, ha già accumulato un gran vantaggio su tutti gli altri candidati alla vittoria finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la graduatoria aggiornata per quanto riguarda i favoriti. classifica favoriti Giro d’Italia 2019 (nona ...

Game of Thrones 8 - arriva il finale. I creatori della serie : "Sappiamo che Non potrà piacere a tutti" : Sono ormai poche, le teorie su come finirà Game of Thrones rimaste ancora in piedi. Con una forza distruttrice consapevole che non c'è più tempo da perdere, l'ottava ed ultima stagione ha sgretolato numerosi castelli di ipotesi e ragionamenti costruiti negli anni dai fan più attenti della serie tv della Hbo.Complice il fatto che lo show ha ampiamente superato i libri di George R.R. Martin da cui è tratto, Game of Thrones ha potuto viaggiare ...