scuolainforma

(Di martedì 21 maggio 2019) Il, piattaforma utilizzata dai dipendenti statali soprattutto per la visualizzazione del cedolino degli stipendi, prevede novità a partire dal mese di2019. A darne informazione è Il Sole 24 ore. Presto saranno introdotte novità informatiche relative alle detrazioni e ai contributi versati, in vista della pensione. Lemodalità di pensione anticipata, inclusa Quota 100, hanno reso necessari alcunimenti a motivo dell’elevato numero di pensionati previsto per i prossimi anni (si parla di circa 500 mila dipendenti statali).e pensioni, dunque, non si occuperà solo dei cedolini dei lavoratori, ma diventerà una sorta di vero e proprio ufficio telematico dedicato alle esigenze dei dipendenti della PA (inclusi prestiti, contributi, pensioni e così via) per tutti i dipendenti statali e non solo per una parte di essi (il 65% attuale). Così, a ...

scuolainforma : #NoiPA, ultime notizie: il portale cambia da giugno - zazoomnews : NoiPA Registrazione: come creare un nuovo utente e guida al primo accesso - #NoiPA #Registrazione: #creare #nuovo - zazoomnews : NoiPa si fa sempre più social: ecco la novità - #NoiPa #sempre #social: #novità -