Noa | musica oltre i confini per l’artista israeliana ambasciatrice dei diritti umani

(Di martedì 21 maggio 2019) È disponibile “LETTERS TO BACH” (Believe International), il nuovo progetto discografico di NOA, prodotto dal leggendario QUINCY JONES! Nell’album, Noa riprende 12 branili del compositore tedesco Johann Sebastian Bach e li arricchisce con le sue parole, grazie ai testi in inglese ed ebraico, ispirati a temi che spaziano dalla sfera personale a una più universale. È online il video del primo singolo “NO BABY”, animato da Guy Hirsch e visibile al seguente link: https://youtu.be/bbX1RbtjVuA Noa, una delle voci internazionali più emozionanti, è un’artista unica capace di cambiare ed evolversi in ogni progetto, mantenendo sempre il suo tratto distintivo elegante e raffinato. Gli arrangiamenti per chitarra sono stati realizzati da Gil Dor, collaboratore con cui lavora ormai da anni. Unache vadi generele e della lingua, unacapace di parlare al ...

