Niki Lauda - L' uomo e il pilota

(Di martedì 21 maggio 2019) Mattina presto, come tante altre. Scorro i giornali sul tablet, per vedere le news. Invece, scopro quello che non avrei mai voluto sapere:non cè più, se nè andato, questa volta non è riuscito a ingannare la morte. Sono svuotato e, come me, credo lo siano milioni di persone, di fan oltre gli anta, un po ovunque nel mondo. Forse sapevamo tutti che ciò sarebbe potuto accadere, prima del tempo, ma abbiamo sempre immaginatopiù forte di tutto, anche degli eventi più difficili. Un simbolo insieme alla Ferrari. Per chi ha visto correre (e vincere)con la Ferrari, per chi ha seguito con affetto e gratitudine la sua meravigliosa parabola di tri-campione del mondo ma, soprattutto quella dell, è un giorno pesante. Per i più, è ilsopravvissuto al rogo della sua Ferrari 312T2 durante il GP di Germania, al Nürburgring, nel 1976. Tutti lo sapevano, anche ...

ScuderiaFerrari : Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia dell… - Agenzia_Ansa : F1, morto a 70 anni l'ex pilota austriaco Niki Lauda - fattoquotidiano : Niki Lauda morto, addio al pilota diventato leggenda della Formula 1 -