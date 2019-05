Niki Lauda eroe della Formula 1 | le parole di Carey sono toccanti | “amore per le corse e

Niki Lauda Fuji 1976 : Ferrari disse “Si è ritirato perché pioveva” : Niki Lauda Fuji 1976: Ferrari disse “Si è ritirato perché pioveva” Andreas Nikolaus Lauda, comunemente chiamato Niki, era soprannominato – da moltissimi dell’ambiente e dagli appassionati – “il computer” per la sua abilità nel trovare i problemi su una automobile da corsa. Tra il 19 e il 20 maggio, il tre volte campione del mondo, imprenditore e dirigente, ci ha lasciati. Nell’agosto del 2018 ...

Alain Prost saluta Niki Lauda : “non sei stato solo il miglior compagno di squadra - ma…” : Il messaggio d’addio di Alain Prost a Niki Lauda: le parole dell’ex compagno del pilota austriaco scomparso nella notte “Non sei stato solo il miglior compagno di squadra ma un vero amico e un uomo dal cuor grande. Sei parte della mia vita. Riposa in pace“. Così su Instagram, Alain Prost, ricorda il suo amico ed ex compagno di team alla McLaren, Niki Lauda, scomparso oggi all’età di 70 anni. ...

Niki Lauda in 10 frasi - «Preferisco avere il mio piede destro che un bel viso» : La perseveranzaIl computerIl sedereCurvaSoldiVittoriaLa fortunaIl visoMai programmi a lunga scadenzaLa felicitàNon mandava a dire nulla Niki Lauda, lo diceva direttamente con schiettezza e ironia che applicava prima di tutto a se stesso. Sono decine le frasi che si ricordano del pilota austriaco morto a settant’anni il 20 maggio e altrettante ce ne sono rivolte a lui compresa quella famosissima di Enzo Ferrari quando il pilota lasciò la rossa: ...

Da Leclerc a Marc Marquez : sui social piovono dediche speciali per Niki Lauda [GALLERY] : Tutti i messaggi social dedicati a Niki Lauda: da Leclerc a Marc Marquez, tantissime dediche per l’ex pilota austriaco scomparso nella notte La Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: l’ex pilota austriaco è morto nella notte dopo essere stato improvvisamente ricoverato ieri in ospedale in Svizzera. Il tre volte campione del mondo non ce l’ha fatta, dopo un periodo difficile fatto di un susseguirsi di complicanze ...

Addio a Niki Lauda - leggenda della Formula 1. Montezemolo : “Scomparsa lascia un enorme vuoto dentro me” : La Formula 1 ha perso uno dei campioni piu' grandi della sua storia: Niki Lauda e' morto lunedi' in una clinica svizzera. Aveva 70 anni. Nell'estate del 2018 Niki Lauda aveva dovuto sottoporsi ad un complicato trapianto di polmoni. A causa di problemi ai reni era stato trasferito in un centro di riabilitazione per una dialisi proprio alla vigilia dell'inatteso decesso. "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto ...

Morte Niki Lauda - il ricordo commosso di Toto Wolff : “brutalmente onesto - un privilegio chiamarti amico” : Il team principal della Mercedes ha voluto salutare a modo suo Niki Lauda, dedicandogli un pensiero lungo e toccante Si è spento serenamente, lontano da occhi indiscreti e con l’amore della propria famiglia intorno. Niki Lauda se ne è andato a 70 anni, lasciando un vuoto incolmabile non solo in Mercedes, ma anche nell’intero mondo della Formula 1. LaPresse/Photo4 Un uomo tutto d’un pezzo, che Toto Wolff ha voluto ...

Niki Lauda - il dolore di Luca Cordero di Montezemolo : "Ora c'è un enorme vuoto dentro di me" : "Caro Niki, grande e vero amico da cinquant'anni, ti penso tanto e la tua scomparsa lascia un enorme vuoto dentro di me". È il commosso ricordo di Niki Lauda da parte dell’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. "Con te ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia vita, abbiam

Rivalità Niki Lauda-James Hunt : la vera storia del film Rush : Rivalità Niki Lauda-James Hunt: la vera storia del film Rush Niki Lauda, uno dei più grandi piloti della storia, si è spento ieri – lunedì 20 maggio 2019 – in una clinica svizzera; aveva 70 anni. In estate aveva subito un trapianto di polmoni, dei problemi ai reni ne avevano determinato recentemente il ricovero. La carriera di Niki Lauda Niki Lauda è nato a Vienna il 22 febbraio 1949. Ha vinto il campionato mondiale di Formula ...

Formula 1 – Briatore saluta Niki Lauda : “solo qualche settimana fa lo incitavo a non mollare” : Flavio Briatore dice addio a Niki Lauda con un dolce post sui social: le parole dell’imprenditore italiano dopo la scomparsa dell’ex pilota austriaco Si è spento nella notte l’ex pilota e presidente non esecutivo della Mercedes Niki Lauda. L’austriaco era stato ricoverato ieri in ospedale in Svizzera per dei problemi renali, ma non è riuscito a superare la notte. Una morte che lascia un grande vuoto in tutto il ...

Niki Lauda morto a 70 anni - la carriera da leggenda : dall’incidente di Nuerburgring ai titoli mondiali : È morto in una clinica svizzera a 70 anni, e rimarrà uno dei simboli della Formula 1. Quella di Niki Lauda è stata una carriera da leggenda, fatta di grandi vittorie e marcata dalla tragedia di Nuerburgring in Germania, dove è riuscito a salvarsi da uno spaventoso incidente in pista. Ecco le tappe principali: Niki Lauda e l’inferno del Nurburgring, le immagini dell’incidente del 1976 che ha segnato la vita del ...

Morto Niki Lauda - lutto nella Formula 1 : il campione aveva 70 anni : L’ex pilota austriaco, tre volte campione del mondo, si è spento in Svizzera: «Il nostro amato Niki se n’è andato pacificamente circondato dai suoi cari»

Formula 1 – Niki Lauda - dall’incidente ai titoli Mondiali : la carriera dell’ex pilota austriaco in un’infografica : Una carriera invidiabile: la storia di Niki Lauda riassunta in un’infografica Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: il tre volte campione del mondo si è spento nella notte, dopo un improvviso ricovero in ospedale in Svizzera per dei problemi renali. L’ex pilota, famosissimo per l’incidente del 1976, in cui rimase visibilmente ustionato, ha iniziato da lì un difficile percorso a causa del fumo tossico ...

VIDEO Niki Lauda - la sua rivalità con James Hunt celebrata dal film “Rush” : Il Mondiale 1976 di Formula Uno ha vissuto talmente tante storie incredibili al suo interno che non poteva che venire trasportato in un film. Il duello tra Niki Lauda, professionista serio e calcolatore come un computer, e James Hunt, pilota britannico che definire “Guascone” è fargli un complimento, come se fossero il bianco contro il nero. Il giorno e la notte. Come se non bastasse, si è aggiunto il terribile incidente del ...

VIDEO Niki Lauda - il ricordo di uno dei più grandi piloti di sempre : Se n’è andato nella giornata di ieri, in silenzio. Ma la vita di Niki Lauda, tre volte campione del mondo di Formula Uno (due volte con la Ferrari) è stata ben differente, in mezzo al rombo dei bolidi della massima categoria del motorsport. Una carriera che ha toccato picchi altissimi, ma anche punti drammatici come il terribile incidente del Nurburgring che ha lasciato segni pesanti fino ai giorni nostri. Un lottatore come pochi che ha ...