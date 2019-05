Niki ci ha lasciati

motorinolimits

(Di martedì 21 maggio 2019) Solo ieri la notizia della dialisi. Arriva un’amica e mi dice che ha sentito in radio cheLauda è morto. Le dico “Ma no, non sta bene“. Poi il messaggio di Riccardo “Ci ha“. Un pugno contro il muro e lacrime che non si fermano.no, lui che ci aveva sempre … L'articoloci haMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

SkyTG24 : 17 scatti per raccontare #NikiLauda, leggenda dell'automobilismo che ci ha lasciati a 70 anni - FedeAle1525 : RT @SkyTG24: 17 scatti per raccontare #NikiLauda, leggenda dell'automobilismo che ci ha lasciati a 70 anni - anto_galli4 : RT @SkyTG24: 17 scatti per raccontare #NikiLauda, leggenda dell'automobilismo che ci ha lasciati a 70 anni -