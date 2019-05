Nicolas Vaporidis sulla vicenda Brizzi | Chiunque potrebbe finirci dentro

Nicolas Vaporidis difende Fausto Brizzi : "Ha subito una gogna mediatica. La modalità mi terrorizza" : Nicolas Vaporidis torna a parlare di Fausto Brizzi e della vicenda molestie: “Conosco Fausto da tanti anni, mi sembra molto difficile conoscendo il sistema e conoscendo lui che tutto ciò possa essere vero, ma non lo so per certo. Quindi mi fido di fonti più autorevoli”. Intervenuto su Radio 2 al programma I Lunatici, l’attore lanciato proprio dal regista in Notte prima degli esami esprime parole d’affetto nei confronti dell’amico. “Io a ...