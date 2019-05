Nell' ipotetica Juve di Sarri | potrebbe trovare posto anche Higuain

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Archiviata l'era Allegri, lantus è alla ricerca di un tecnico che possa degnamente raccogliere la pesante eredità del livornese. Come ha precisato il vicepresidente Pavel Nedved, in questo momento si stanno vagliando vari profili che vanno da Simone Inzaghi a Sinisa Mihajlovic passando per Mauricio Pochettino. Ultimamente, a sorpresa, ha preso quota la candidatura di Maurizio, attualmente in forza al Chelsea. Con, tornerebbeL'ex Napoli, antitetico allo stile della Vecchia Signora, ma apprezzato per il lavoro in campo, ottempererebbe all'obiettivo di cambiare metodo di gioco. Ulteriori sviluppi di questa idea, saranno possibili solo dopo la finale di Europa League Chelsea - Arsenal, in programma il 29 maggio. I bluesro liberare l'ex banchiere perché, nonostante i buoni risultati, vorrebbero ingaggiare Frank Lampard, allenatore del Derby County, con il ...

WayHaught97 : RT @GiuliaTenaglia2: No fra è che dare metà screentime a Nora nella stagione di cris è un po’ maleducato. Spero che nell’ipotetica stagione… - hype_aura : RT @GiuliaTenaglia2: No fra è che dare metà screentime a Nora nella stagione di cris è un po’ maleducato. Spero che nell’ipotetica stagione… - lmj_vanessa : RT @GiuliaTenaglia2: No fra è che dare metà screentime a Nora nella stagione di cris è un po’ maleducato. Spero che nell’ipotetica stagione… -