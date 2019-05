Nelle scuole scatta la protesta buonista per la prof sospesa

Dieta Mediterranea Nelle mense - scuole e ospedali : Si chiude a Palermo la seconda Conferenza sulla Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea con l'annuncio dell'approvazione, in Giunta regionale

Morte improvvisa - screening cardiologici gratuiti Nelle scuole : Morte improvvisa, screening gratuiti. Unità mobile attrezzata, con a bordo tecnici di Cardiologia e Aritmologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Nelle scuole vuote dello Sri Lanka ferito : “Abbiamo paura” : Martedì scorso in Sri Lanka, 25 giorni dopo gli attentati, hanno riaperto le scuole. Non ci è andato quasi nessuno, troppa paura. Pochissimi Nelle classi della capitale Colombo, aule completamente vuote Nelle aree colpite dalle bombe dei terroristi islamici. Nessun alunno Nelle scuole di Negombo, che qui chiamano «Little Rome»....

L’Austria approva il divieto del velo Nelle scuole primarie : Il velo è stato vietato nelle scuole primarie austriache: il Parlamento ha votato a favore della proposta, presentata dal Governo di destra. I rappresentanti dei partiti della coalizione, il Partito popolare di centro-destra (OeVP) e quello di estrema destra (FPOe), hanno chiarito che la legge si riferisce alla «copertura della testa influenzata ideologicamente o religiosamente», e che, nonostante l’ampia descrizione, mira a vietare solo il velo ...

L’Austria vieta il velo islamico Nelle scuole elementari : l Parlamento austriaco ha approvato una legge che vieta ai bambini che frequentano le scuole elementari di indossare il velo islamico. La norma è stata votata dai due partiti che compongono la coalizione di governo, il Partito Popolare (ÖVP, centrodestra) e il Partito della Libertà (FPÖ, estrema destra), mentre la quasi totalità delle forze politiche di opposizione hanno votato contro. Il testo di legge parla di “qualsiasi indumento che abbia ...

In Austria è stata approvata una legge per vietare il velo Nelle scuole elementari : Il 15 maggio il parlamento Austriaco ha approvato una legge che vieterà di indossare il velo nelle scuole elementari. La legge è stata approvata con i voti dei due partiti che formano la coalizione di governo, il Partito Popolare (ÖVP,

Sblocca cantieri - proposta bipartisan : telecamere Nelle scuole d’infanzia e nei centri anziani : Una proposta bipartisan, che mette d'accordo senatori di Lega, M5S, Pd e Forza Italia, prevede l'installazione di telecamere in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Cgil: "È propaganda, risorse per le telecamere mentre si operano ingenti tagli ai servizi in tanti comuni".Continua a leggere

Altaforte è fuori dal Salone del libro ma il Veneto compra e distribuisce i suoi libri Nelle scuole : La casa editrice di Casapound è fuori dal Salone del libro di Torino e quindi la protesta è servita. E’ giusto così, perché il fascismo non è un’opinione ma un crimine. Ma la questione non può chiudersi qui. Mi chiedo perché la regione Veneto abbia acquistato e distribuito nelle scuole 2500 copie di un testo revisionista pubblicato dalle Edizioni Altaforte. Le ricerche dell’affidabilissimo gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki ci ...

Festa dell'Europa Nelle scuole di Modica : Il 9 maggio, Festa dell'Europa, vede coinvolti alcuni istituti d'Istruzione Superiori della città di Modica. Ricco il programma di eventi

Educazione civica obbligatoria : cos’è e chi la insegnerà Nelle scuole : Educazione civica obbligatoria: cos’è e chi la insegnerà nelle scuole Più che di un’introduzione, si tratta di un ritorno, gradito sicuramente alla maggioranza delle persone. Parliamo dell’Educazione civica a scuola, che, in virtù della recentissima approvazione della legge in merito da parte della Camera, è ormai prossima ad essere nuovamente insegnata (secondo le previsioni già a partire dal prossimo settembre), in via ...

Venezia : a Noale controlli antidroga dei carabinieri Nelle scuole : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Ancora controlli nelle scuole dei carabinieri della Compagnia di Mestre che dopo aver assicurato nelle settimane passate apprezzabili risultati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti ed altri fenomeni criminali in centro città, hanno continuato le attività programma

Cosa vuol dire Innamorarsi? Che cos’è la camorra? Il filosofo Aldo Masullo lo spiega alla volpe Sophia. 10 corti/animati Nelle metropolitane di Napoli e Nelle scuole. Per dire basta a Gomorra : Geniale. Il maestro e la volpe. E il filosofo/assessore che vuole dare un segnale forte alla città. Non siamo solo Gomorra. Punto e basta. Così Nino Daniele, Assessore alla Cultura, Comune di Napoli, ha festeggiato il compleanno di Aldo Masullo, un ragazzo di 96 anni, che continua a essere un modello d’impegno civico e critico per Napoli. Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, improvvisando su domande non comunicate in ...

Salute e sicurezza Nelle scuole tra ruoli e resonsabilità : Salute e sicurezza nelle scuole tra ruoli e responsabilità. Se ne parlerà lunedì 6 maggio nell’aula Magna del I C.D. Sante Giuffrida di Adrano.

Salvini : 'Vorrei reintrodurre il grembiule Nelle scuole : servono ordine e disciplina' : Rendere obbligatorio il grembiule a scuola. A proporlo, durante il comizio elettorale di San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier, ha puntualizzato: "Qualcuno dirà che anche il Duce lo faceva, ma è necessario riportare disciplina ed ordine". L'idea - per la verità non nuova - ha già suscitato polemiche, anche nel mondo della scuola: l'Anp (Associazione nazionale presidi) ha già infatti ...