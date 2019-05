Nella Rai sovranista l’unica idea chiara è cosa censurare | per il resto buio pesto

Rainbow Six Pro League : il Team Empire trionfa Nella spettacolare finale milanese : Questo weekend a Milano, nella cornice del Palazzo del Ghiaccio convertitosi per l’occasione in arena esport, sono andate in scena le finali della nona stagione della Pro League di Rainbow Six Siege, l’FPS tattico di Ubisoft. Durante i due giorni si sono sfidati 8 tra i migliori Team al mondo, rappresentanti i 4 campionati intercontinentali che compongono il circuito competitivo creato dall’azienda franco-canadese. La prima ...

Eurovision Song Contest 2019 : problemi tecnici Nella diretta Rai : Federico Russo e Flavio Insinna Per essere un programma incentrato sulla musica, l’Eurovision Song Contest 2019 si è presentato su Rai 1 con un bel po’ di problemi audio. Nel corso della finale di questa sera, infatti, le voci dei commentatori Flavio Insinna e Federico Russo sono andate “a singhiozzo” e sono risultate del tutto assenti durante la presentazione di San Marino. Eurovision Song Contest 2019: in finale salta ...

Crolla solaio Nella palestra scuola durante i lavori : grave operaio : Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare e’ Crollato stamani mentre erano in corso lavori: un operaio che si trovava sul tetto e’ precipitato ed e’ rimasto ferito in modo grave, ma non e’ in pericolo di vita. Si tratta di un plesso che fa parte dell’edificio che ospita la scuola “Bartolo Longo” a Latiano, nel Brindisino. In una struttura vicina alla palestra ...

«Black Mirror» - Nella 5 stagione c’è anche Miley Cyrus : il trailer : Buone notizie per i fan di Black Mirror: dopo il posticipo, causato dal rilascio del film interattivo Bandersnatch, Netflix ha appena annunciato l’arrivo di una nuova stagione. Si tratta della quinta stagione di Black Mirror, per la quale Charlie Brooker ha sviluppato tre episodiiediti che saranno disponibili su Netflix dal 5 giugno. Con l’annuncio della release, Netflix ha pubblicato anche il trailer della quinta stagione, ...

«Beverly Hills 90210» - il trailer Nella nuova serie («BH90210») : Tra l’annuncio del revival di Beverly Hills 90210 e il rilascio del primo trailer, purtroppo, è avvenuta la morte di Luke Perry, indimenticabile interprete dell'altrettanto iconico personaggio di Dylan McKay, uno dei più amati della serie tv anni Novanta. Dopo il periodo di lutto, tuttavia, la macchina produttiva è andata avanti nel progetto, cui si è aggiunta anche Shannen Doherty, che riprende il ruolo di Brenda ...

Maurizio Costanzo - su chi deve puntare la Rai se vuole salvarsi : i due assi Nella manica : Le tre reti Rai, Rauno, Raidue e Raitre, stanno tutte cercando di rinnovarsi. Al momento, mi sembra, che la rete che più sta cambiando è Raitre. Faccio un esempio: Domenico Iannaccone, su Raitre, ogni giorno, alle 20.25 lancia un nuovo programma Che ci faccio io qui. Ma non dimentichiamo nemmeno Gra

La Corrida - Carlo Conti fa la storia in Rai : questa foto? Non era mai accaduto Nella storia : Una sorpresa a La Corrida, il programma di Carlo Conti del venerdì sera su Rai 1: una proposta di matrimonio in diretta tv. Non era mai accaduto prima nello storico programma di Viale Mazzini. Accade a circa metà puntata di venerdì 10 maggio, quando entra in studio il tredicesimo concorrente. In ver

La Corrida - tragica caduta di AntoNella : non vede lo scalino - boato del pubblico di Rai 1 : Fortunatamente nulla di grave, ma la caduta è stata clamorosa. Rovinosa. Siamo a La Corrida, lo spettacolo del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti, e la settima puntata la ricorderemo per l'esibizione ultra-trash della concorrente Antonella. In scena con un costume rosso fuoco, si è scaten

Verona - incidente choc : auto tagliata in due dal guardrail - 22enne muore Nella sua Punto : Spaventoso incidente mortale stamattina, 9 maggio, intorno alle 8 del mattino, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, nel Veronese. Una Fiat...

Usura Nella Marsica - Usuraio colto in flagranza arrestato dalla GdF. : L'Aquila - Le Fiamme Gialle di Avezzano, nel corso di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica a quella sede, Dr. Andrea Padalino Morichini, hanno arrestato, in flagranza di reato, un Usuraio colto nell’atto di aggredire, prima verbalmente e poi fisicamente, un commerciante del capoluogo Marsicano. Per quanto emerge dall’attività, in corso di ulteriori sviluppi, il commerciante avrebbe versato all’Usuraio, di origine rom, ...

Salone del Libro - lo stand dell’editore di Casapound rimosso Nella notte. L’operaio : “Era quattro metri per due - era qui” : Uno stand di “quattro metri per due”, in un angolo, rimosso nella notte. Un operaio ha raccontato di aver ricevuto la telefonata dopo la revoca dell’allestimento di Altaforte, la casa editrice di Francesco Polacchi vicina a Casapound, con l’istruzione di rimuovere bancone e copertura. Polacchi, attraverso un post su Facebook, ha annunciato di voler essere presente al Salone del Libro. L'articolo Salone del Libro, lo stand ...

Ucraina - bellezza low cost : la Valle dei Narcisi in fiore a maggio Nella splendida Riserva dei Carpazi : maggio è il mese ideale per una fuga di primavera in Ucraina. In questo periodo uno dei percorsi suggeriti è l’incantevole Valle dei Narcisi in Carpazia, un luogo unico al mondo dove riscoprire la bellezza della natura e il profumo penetrante e dolce dei Narcisi. Dai ritmi lenti e dai sapori semplici e genuini, l’Ucraina è sempre più meta privilegiata del turismo internazionale grazie alla sua offerta tra natura, storia e tradizioni a prezzi ...

Rai3 - scatta «L’ora della legalità». Nella prima puntata anche Sergio Mattarella e Liliana Segre : Loris Mazzetti, Liliana Segre Ci sarà anche un contributo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne «L’ora della legalità», il nuovo programma di Rai3 in onda da oggi – 5 maggio – alle 23.45. La trasmissione, a cura di Loris Mazzetti, porterà all’attenzione le storie di chi si batte (o si è battuto) contro la criminalità e in difesa della Costituzione. Nella prima puntata, anche un’intervista alla ...

Pogba-Juventus - CR7 e Raiola gli assi Nella manica : ecco perchè si può : POGBA JUVENTUS – La Juventus è da sempre, negli ultimi anni,molto attiva sul calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, il grande colpo di Andrea Agnelli potrebbe essere quello del francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, è pronto a lasciare a giugno la Premier League per tornare a giocare in serie A e potrebbe farlo con la maglia della “sua” Juventus. Leggi anche: Cessione Dybala, rebus […] More