‘Ndrangheta | il pentito di Aemilia | “La cosca usò fondi umanitari con l’aiuto di un

(Di martedì 21 maggio 2019) “La ‘ndrangheta a Reggio Emilia si infiltrò anche nei progettirivolti a Paesi esteri in via di sviluppo”. L’accusa è delAntonio Valerio che, rispondendo agli avvocati difensori nel controinterrogatorio del processo per gli omicidi del 1992 a Reggio Emilia, ha parlato di “un sistema” che si appoggiava ad un garante venezuelano capace di accedere ai finanziamenti e ad un fiduciario milanese che gestiva una Fondazionea americana nelle quali confluivano i soldi. E non solo: per Valerio la ‘ndrangheta operò grazie anche aldi una senatrice che li aveva messi in collegamento con alcuni faccendieri coinvolti nell’affare. Alla domanda di che partito fosse, il collaboratore di giustizia ha risposto: “Forse di Forza Italia, di sicuro del centrodestra”. Ma “questi fatti sono mai stati affrontati in ...

