NBA – Rob Pelinka risponde alle accuse di Magic Johnson | “ha detto cose non vere | sono

NBA – Lakers - Magic Johnson non verrà sostituito : più potere al GM Rob Pelinka : Dopo le dimissioni di Magic Johnson, i Los Angeles Lakers hanno deciso di non assumere alcun sostituto al suo posto: verrano dati più poteri al GM Rob Pelinka Nelle scorse settimane, le dimissioni di Magic Johnson sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. L’addio dell’uomo che ha creato l’odierno roster dei Lakers é solo l’ultima notizia negativa nella stagione dei losangelini, conclusa senza Playoff. Magic é stato colui che ha avallato ...

NBA - Houston non si arrende : nonostante i problemi agli occhi - Harden riapre la serie contro i Warriors : 'Non sarebbe stata una vittoria meritata'. L'onestà di Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, è ammirevole: i campioni in carica hanno accarezzato l'idea del 3-0 contro gli Houston Rockets, che ...

Playoff NBA - Embiid ha un problema di nome Gasol - ma promette di avere pazienza : È quello che sperano i tifosi dei Sixers in vista della partita di questa notte da seguire su Sky Sport NBA e in replica venerdì con commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi. IL RIASSUNTO DELLA ...

Playoff NBA – Espulsione Durant-Beverley - i protagonisti non hanno dubbi : “è stato divertente - nessuno problema” : Kevin Durant e Patrick Beverley espulsi in Gara-1 dei Playoff fra Warriors e Clippers: tanto nervosismo in campo, ma fuori i due abbassano i toni Animi caldi durante Gara-1 dei Playoff NBA fra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Sono volate parole grosse, spinte e qualche fallo di troppo fra Kevin Durant e Patrick Beverley, fin quando l’arbitro Ed Malloy, stufo dei troppi battibecchi in campo, ha optato per una doppia ...

NBA – Danilo Gallinari alza la voce : “chi si dimentica delle mie qualità o è stupido o ha problemi di memoria” : Danilo Gallinari, stella dei Clippers che hanno raggiunto la postseason contro ogni pronostico, alza la voce e celebra le proprie qualità Danilo Gallinari è una delle sorprese più grandi della stagione NBA che si avvia alla conclusione. Il cestista azzurro è il vero trascinatore dei Los Angeles Clippers che, grazie ai suoi quasi 20 punti di media e oltre 6 rimbalzi a partita, sono riusciti a ribaltare ogni pronostico di inizio stagione ...

NBA – Steph Curry - cecchino con problemi di… vista : “ho indossato le lenti a contatto - mi si è aperto un mondo” : Stephen Curry ha migliorato le sue già straordinarie percentuali al tiro grazie alle lenti a contatto: la stella degli Warriors ha rimediato ai suoi problemi alla vista, diventando ancora più letale Steph Curry è uno dei migliori tiratori, se non il miglior tiratore, della storia del basket NBA. La stella degli Warriors detiene il record di maggior triple realizzate in una sola regular season (402 nella stagione 2015/2016) e quello del ...

NBA – Infortunio Giannis Antetokounmpo : problema alla caviglia per la stella dei Milwaukee Bucks : Giannis Antetokounmpo costretto a fermarsi a causa di un Infortunio alla caviglia: il cestista dei Milwaukee Bucks rassicura i fan, ma lo staff medico potrebbe tenerlo fuori diverse partite in vista dei Playoff Tifosi dei Milwaukee Bucks col fiato sospeso. Nella sfida vinta contro i Clippers nella notte, la franchigia che sta dominando la Eastern Conference ha perso Giannis Antetokounmpo per Infortunio. Il talento greco è stato costretto ...