NBA – Blazers | rinnovo monstre per Damian Lillard | cifre e dettagli della proposta

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

NBA – Una costola incrinata non ferma Lillard : la stella dei Blazers in campo nonostante l’infortunio : Lillard oltre il dolore: il giocatore dei Portland Trail Blazer in campo nonostante una costola incrinata E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di finale di Conference tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Curry ha trascinato alla vittoria il suo team, aumentando il vantaggio e portando il risultato nella serie sul 3-0. Ad attirare l’attenzione però è stata la tenacia di Lillard: sembra infatti che il giocatore ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : Steph Curry ed i Warriors non lasciano scampo ai Blazers e volano sul 3-0 nella serie : Chi diceva che senza DeMarcus Cousins e Kevin Durant i Golden State Warriors avrebbero fatto fatica? I bi-campioni in carica, invece passano per 110-99 anche in gara-3 a Portland e mettono in chiaro le cose, sia nella serie che ora conducono per 3-0, sia al resto della NBA, ribadendo che vogliono il terzo titolo di fila. Chi li potrà fermare, dunque? Forse solo loro stessi, nonostante uno Steph Curry da 36 punti sempre più dominante. Per i ...

NBA - derby in famiglia Curry e maglia speciale per i genitori : da un lato Warriors - dall’altro Blazers [FOTO] : Warriors e Blazers si sono sfidati questa notte in gara-1 di finale di Conference ad Ovest: derby in famiglia per i Curry Nella notte sono iniziate le Finali di Conference con la prima gara ad Ovest tra Warriors e Blazers vinta da Golden State senza particolari patemi. All’interno della gara c’è stato il derby in famiglia per i Curry, con Steph e Seth che si sono affrontati in campo. Per i genitori tifare per l’uno o per ...

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trade Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trade Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

Playoff NBA - Warriors-Blazers : Kevin Durant non ci sarà - il polpaccio fa ancora male : Kevin Durant salterà Gara-1 della Finale di Conference fra Warriors e Blazers: KD non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato contro i Rockets L’ala dei Golden State Warriors, Kevin Durant, non sarà in campo la prossima notte (alle 3 ora italiana) in gara 1 di finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers. L’Mvp delle Finals 2017 e 2018 non si è ancora allenato dopo l’infortunio ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Portland Trail Blazers sbancano Denver e ora sfideranno i Warriors : I Portland Trail Blazers ce l’hanno fatta! La squadra dell’Oregon realizzano la clamorosa impresa di vincere sul campo dei Denver Nuggets (ed i suoi 1700 metri di altitudine) e chiudono sul 4-3 la serie delle semifinali della Western Conference. A questo punto Damian Lillard e compagni se la dovranno vedere contro i formidabili Golden State Warriors di Curry, Thompson e Durant, in una sfida quanto mai elettrizzante. Per Denver, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers costringono Raptors e Nuggets a giocare gara-7 : Entrambe le Conference avranno almeno una gara-7. A Est, infatti, i Philadelphia 76ers riacciuffano i Toronto Raptors con la vittoria in casa che significa 3-3 nella serie, mentre a Ovest i Portland Trail Blazers riescono a battere i Denver Nuggets. Il tutto in attesa che questa notte Golden State Warriors e Houston Rockets diano fuoco alle polveri per una gara-6 senza Kevin Durant che promette scintille. Il match tra Sixers e Raptors lo vincono ...

Risultati Playoff NBA – Blazers e Sixers non mollano : doppio 3-3 - si va a Gara-7! : I Blazers battono i Nuggets grazie alla buona prova di Lillard e McCollum, vittoria per i Sixers sui Raptors con un super Butler: i Risultati delle semifinali dei Playoff NBA giocate nella notte Dopo l’agevole passaggio del turno dei Milwaukee Bucks, nessun’altra squadra è riuscita ancora a prenotare il suo posto alle Finali di Conference. doppio 3-3 nella notte firmato Blazers e Sixers che restano ancora vive nelle rispettive serie e le ...

Playoff NBA - a Denver non c'è partita : i Nuggets battono i Blazers in gara-5 : Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 124-82 Nikola Jokic è ancora una volta il trascinatore in casa Nuggets, nel successo che regala a Denver di nuovo il vantaggio nella serie, mantenendo il fattore ...

NBA - Blazers-Nuggets : un 140-137 da 3 ore e 27'. Collum : "Viviamo per questo" : Una gara di playoff così lunga non si vedeva dal 21 marzo 1953, quando Bob Cousy trascinava i Celtics al successo sui Syracuse Nationals con 50 punti in 66 minuti. Gara 3 tra Blazers e Nuggets è già ...

NBA - playoff : Portland-Denver infinita. Festa Blazers al 4° supplementare : Vietato passare al Moda Center. Nemmeno dopo 4 tempi supplementari, che hanno trasformato gara-3 tra Portland e Denver nella gara di playoff più lunga dal 1953. I Blazers strappano 140-137 il successo ...

NBA - Portland-Denver nella storia : giocati quattro supplementari - non succedeva dal 1953 nei playoff! Vincono i Blazers : Si è riscritta la storia della NBA nella primissima mattinata italiana. Portland ha sconfitto i Denver Nuggets per 140-137 nella gara-3 della semifinale di Western Conference ma ai Blazers sono serviti addirittura quattro supplementari per avere la meglio nei confronti dei Nuggets, soltanto una volta nella storia dei playoff del massimo campionato cestistico americano si erano giocati quattro overtime per decretare il vincitore: bisogna risalire ...