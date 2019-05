Napoli-Inter | rubati fari dai bagni rifatti del San Paolo

Napoli-Inter nella chat delle mamme : tra un gol di Mertens e i compiti di matematica : Quando sei una mamma di due figli in età scolare e sei anche tifosa, la partita della domenica sera, contrariamente a quanto possa sembrare, è un vero supplizio. Si potrebbe pensare che sia un orario comodo e rilassante ma vi assicuro che non è così. Per quelle come me, infatti, dopo una mattinata tutt’altro che di riposo trascorsa tra la spesa, i fornelli e la sistemazione della casa, la sera della domenica potrebbe essere un momento di ...

Sul CorSport intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Inter - colpaccio Napoli - muore un arbitro : muore GIOVANE CALCIATORE Inter – Gravissimo Lutto in casa Inter. Non ce l’ha fattaMaicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol ...

Il Napoli non aveva mai battuto l’Inter 4 -1 in casa : I precedenti tra Napoli e Inter sono statistiche note, ampiamente sfogliate alla vigilia di un incontro che aveva poco da dire per il Napoli di Ancelotti, ma che ha riservato ugualmente sorprese e una gara ad alto livello. 146 le sfide tra le due formazioni, ma mai il Napoli si era imposto con tre gol di scarto sulla milanese al San Paolo. Il 4 ad 1 di ieri sera sa di disfatta per la formazione di Spalletti, non a caso oggi sul Corriere della ...

Inter - crollo con il Napoli : il presidente Zhang non l'avrebbe presa bene : Il crollo dell'Inter ieri al San Paolo di Napoli contro gli azzurri ha fatto non poco rumore. La squadra nerazzurra è stata sconfitta 4-1 in una gara senza storia, che non l'ha vista mai in partita nonostante in teoria dovesse avere maggiori motivazioni rispetto agli avversari. La squadra di Ancelotti, infatti, ha conquistato il secondo posto aritmeticamente già qualche giornata fa. I nerazzurri, invece, si giocano la qualificazione in Champions ...

Napoli-Inter 4-1 - tifosi nerazzurri furiosi sui social : Nella serata di ieri è andato un match interessante valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli ed Inter, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Si tratta di una sconfitta pesante per il club nerazzurro che adesso si giocherà nell’ultimo match la qualificazione alla prossima Champions League, deve vincere in casa contro l’Empoli, squadra in ...

Gazzetta – Inter asfaltata dal Napoli : è inconcepibile soprattutto un aspetto : Inter asfaltata dal Napoli, Gazzetta a valanga sui nerazzurri: Inter asfaltata dal Napoli, è questo il commento della rosea, oltre che opinione comune di chiunque abbia assistito alla gara. Gli uomini di Ancelotti surclassano, con risultato e classifica, la troupe di Luciano Spalletti, da tutti indicata come l’ anti Juve ad inizio stagione. Una lezione di Calcio con un pizzico di “vendetta”, per la brutta serata con cui ...

Serie A. poker del Napoli - per l'Inter Champions a rischio : Il Napoli vince 4-1 contro l'Inter e complica la qualificazione dei nerazzurri alla Champions League, complice il pareggio dell'Atalanta.

Sconcerti : “la sconfitta dell’Inter contro il Napoli è solo volgare” : Un’analisi impietosa quella che fa Mario Sconcerti sul Corriere della Sera circa la partita dell’Inter contro il Napoli al San Paolo. “L’Inter a Napoli non ha perso solo una partita, ha buttato via qualunque cosa avesse costruito negli ultimi due anni”. Perché, scrive Sconcerti, a Napoli si può pure perdere, ma non in questo modo e soprattutto non quando, alla penultima giornata, il risultato conta solo per una delle due ...

Napoli-Inter 4-1 - pagelle / La leggerezza di fine stagione ci mostra il Napoli di Ancelotti : KARNEZIS. Re Carlo è magnanimo e concede al pipelet ellenico il galà di congedo al San Paolo, laddove era stato proprio lui ad aprire la stagione. Così Karnezis, Ilaria cara, è pure l’ultimo a chiudere la porta. La cronaca registra una parata decisiva coi piedi su Lautaro al 37’, indi una deviazione su D’Ambrosio mezz’ora dopo. In un’occasione può contare anche sull’aiuto di Santa Traversa. Bene così – 7 Non solo: ci mette la mano destra al 65’, ...

Napoli-Inter - Corbo : “Due chiavi tattiche dietro il successo. Koulibaly e Insigne - due messaggi per il futuro” : Napoli-Inter, Antonio Corbo commenta la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Napoli-Inter, l’editoriale di Corbo. “Parlano le panchine. Napoli e Inter vi scaricano oltre 150 milioni lasciando fuori i due attaccanti più chiacchierati, uomini di intatto valore per il mercato, ma nomi che richiamano crisi e polemiche. La penultima offre loro un’opportunità nella ripresa, quando ...

Napoli-Inter 4-1 - le pagelle : Koulibaly e Fabian Ruiz mostruosi. Sorpresa Karnezis - solo un azzurro sottotono : Napoli-Inter 4-1, le pagelle: Napoli-Inter 4-1, pagelle DIFESA. Orestis Karnezis 6,5 – Schierato a Sorpresa, si fa trovare sempre pronto quando è chiamato in causa il portiere greco avrebbe meritato il clean sheet. Kévin MALCUIT 7 – Ha un avversario scomodo ma non se ne è accorto nessuno. L’esterno ci mette corsa, precisione ed attenzione al punto che Perisic non gli crea nessun grattacapo. Dai suoi piedi nasce l’assist ...