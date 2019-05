Napoli | il gioiello Gaetano verso la Serie B | richiesta da Cosenza e Juve Stabia

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) E’ considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, stiamo parlando di Gianluca, calciatore classe 2000 dele protagonista di una stagione importantissima con la maglia della Primavera azzurra. Il calciatore ha intenzione di confrontarsi con il calcio che conta, per questo motivo si fa sempre più strada un prestito inB nella prossima stagione per maturare minuti ed esperienza e per poi tentare il grande salto. Qualche settimana fa l’esordio inA, rovinato dalla morte della nonna in seguito ad un malore. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ due club del campionato cadetto hanno messo nel mirino: si tratta della neopromossae del, in particolar modo con il club calabrese i rapporti sono ottimi. Calciomercato, Ancelotti ‘pazzo’ di Di Lorenzo: l’Atalanta non molla Ilicic CalcioWeb, le ...

SpudFNVPN : RT @SpudFNVPN: @acmattia_1899 @erosazzurro Il napoli é un big Team e Josip nel fótbal del ragno é un gioiello meraviglioso. Chiedi a @jo19… - SpudFNVPN : @acmattia_1899 @erosazzurro Il napoli é un big Team e Josip nel fótbal del ragno é un gioiello meraviglioso. Chied… - Sal16448498 : RT @elvi_or: 'Sbaglio di tempi pazzesco' Lui che ha venduto l'unico Top Player che aveva, l'anno dopo il record di gol, alla JUVE. Lui c… -