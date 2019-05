Napoli | abbiamo i primi dati ufficiali del registro tumori Nel disinteresse istituzionale

Sky – Spalletti : “Abbiamo iniziato bene - poi il Napoli si è dimostrato più forte” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter ha commentato il pesante KO contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole : “Abbiamo iniziato bene questa partita, poi abbiamo commesso quegli errori tecnici sulla costruzione bassa dove ci è venuto questo gol, non abbiamo trovato l’uomo su trequarti dietro le loro pressioni, venivano a pressarci in maniera abbastanza forte. Abbiamo fatto peggio di altre volte, a Napoli ...

Napoli-Inter - Spalletti : “Abbiamo perso male - ma siamo padroni del nostro destino” : Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 contro il Napoli: “Mi ci sono già trovato in questa situazione, dobbiamo mantenere la lucidità. La squadra oggi ha fatto una brutta partita ma ha ancora nelle mani il suo destino. Ora dobbiamo vincere una partita difficile perché l’Empoli verrà a giocarsela, come il Milan dovrà andare a ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis snobba Maurito Icardi : 'Abbiamo già Milik' : Aurelio De Laurentiis è uno di quei presidenti che quando parla fa sempre rumore e anche in questo caso non ha annoiato con le sue dichiarazioni durante la Race of the Cure a Roma, in cui ha parlato di un possibile interessamento per Maurito Icardi. Un'interesse che lo stesso numero uno partenopeo ha voluto smentire, elogiando pubblicante il polacco Milik, che in questa stagione si sta comportando veramente molto bene. De Laurentiis ha parlato ...

Napoli - Maradona ricorda i 30 anni della Uefa : «Ce l'abbiamo fatta» : Un amarcord speciale quello del 17 maggio, con il Napoli che fu bravo a ricordare quanto accaduto esattamente trent'anni fa. La squadra azzurra capitanata da Maradona vinceva la prima Coppa Uefa...

Napoli - Luperto parla chiaro : “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” : Napoli, Luperto parla chiaro: “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” Luperto sul Napoli| Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune considerazioni a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Luperto “Ormai mi sento napoletano, infatti ieri durante la cena, Ancelotti disse: adesso cantano i tre napoletani, per questo mi cimentai ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Tavecchio : Ristrutturiamo quello che abbiamo - sono amante del restauro” : Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del tema stadi in Italia. Le sue parole : “L’Italia è un paese altamente urbanizzato, con pochi spazi disponibili per nuovi stadi che tra l’altro significherebbero un’opera di cementificazione importante. E’ questo il motivo per cui io e chi la pensa come me, sono un accanito sostenitore di restauro e ...

Napoli - Ancelotti : “Abbiamo un progetto serio - stiamo crescendo. Mercato? Un top player serve sempre” : Napoli, Ancelotti: “Abbiamo un progetto serio, stiamo crescendo. Mercato? Un top player serve sempre” Intervista Ancelotti Napoli| Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai taccuini de Il Roma per tirare le somme sulla sua prima stagione azzurra. Questi i vari passaggi sottolineati dalla redazione di Forzazzurri.net. Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti “Tutti vogliono un San Paolo pieno, in certe partite ...

Rifiuti abbandonati in centro - il sindaco Napoli : 'Abbiamo trovato il responsabile' : Approfondimenti Degrado e Rifiuti lungo la costa a Salerno: la denuncia di un lettore 5 maggio 2019 E' stato individuato il responsabile che ha abbandonato i Rifiuti in via Antica Corte. Lo annuncia ...

Pres. Spal : “Lazzari interessa al Napoli - se ne parlerà a giugno. Abbiamo fissato il prezzo” : Il presidente della Spal su Lazzari Al club azzurro piace l’esterno della Spal, Manuel Lazzari e da Ferrara arrivano riscontri positivi. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Simone Colombarini, patron della Spal: “L’Europa League? Dobbiamo crescere ancora tanto, non scherziamo. I risultati, però, raggiunti quest’anno sono andati oltre qualunque nostra aspettativa. ...

Radio Marte – Ag. Tutino : “Ne abbiamo parlato col Napoli - salirà di categoria” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Tutino e Palmiero, giocatori di proprietà del Napoli ma in prestito in Serie B a Cosenza: “Tutino sta facendo benissimo, ieri ha segnato un gol spettacolare e spero sia solo il primo di una lunga serie. Palmiero e Tutino sono del Napoli, a Cosenza stanno crescendo tanto. Palmiero è cresciuto tantissimo, è molto forte, sa fare ...

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Abbiamo tirato fuori una vittoria fantastica” : NAPOLI ATALANTA 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della vittoria contro il Napoli: “Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli, nel primo tempo l’abbiamo sofferto. Senza quel salvataggio di Masiello, se andava dentro quel 2-0 difficilmente cambiava la gara. Ma volevamo restare in […] L'articolo Napoli-Atalanta, Gasperini: ...

Gasperini a Sky : «Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli. Una soddisfazione» : L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ai microfoni di Sky nel postpartita di Napoli-Atalanta: «Sapevamo che una vittoria ci avrebbe dato il diploma per giocare al meglio le partite rimanenti per aggiudicarci l’Europa» Salvataggio di Masiello ha cambiato la partita. «Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli, nel primo tempo abbiamo sofferto, poi c’é stato quell’episodio. Volevamo stare in gara e ci siamo ...

Napoli - Koulibaly : 'In Champions abbiamo fatto meglio - ci manca...' : Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro l'Arsenal. Queste le sue parole: 'Analizzeremo la partita domani, abbiamo provato a sbilanciarsi, abbiamo avuto anche occasioni, ma non ci siamo riusciti. A questo livello se ...

Europa League – Napoli ko - l’analisi di Ancelotti : “abbiamo perso lucidità. In Inghilterra maggior fatturato e più top player” : Carlo Ancelotti analizza la sconfitta del Napoli contro l’Arsenal che costa l’eliminazione dall’Europa League: partenopei poco lucidi, diverso fatturato e qualità della rosa hanno fatto la differenza Anche il Napoli abbandona l’Europa. Gli azzurri escono con le ossa rotte dal doppio confronto contro l’Arsenal, subendo due sconfitte in altrettante gare. Al termine del ko casalingo contro i Gunners nella sfida ...