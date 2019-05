Napoli | 5 azzurri convocati in nazionale | i dettagli

Napoli-Inter 4-1 - tifosi nerazzurri furiosi sui social : Nella serata di ieri è andato un match interessante valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli ed Inter, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Si tratta di una sconfitta pesante per il club nerazzurro che adesso si giocherà nell’ultimo match la qualificazione alla prossima Champions League, deve vincere in casa contro l’Empoli, squadra in ...

Napoli-Inter 4-1 - dominio della squadra di Ancelotti : i nerazzurri costretti a vincere contro l’Empoli all’ultima [FOTO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

VIDEO Napoli-Inter 4-1 : Highlights - gol e sintesi. Nerazzurri annichiliti dai partenopei : In pericolo la rincorsa alla zona Champions dell’Inter, che nel posticipo delle ore 20.30 della 37ma giornata della Serie A di calcio cade 1-4 in casa del Napoli e si fa affiancare dall’Atalanta a quota 66, con il Milan a -1. Si preannuncia un ultimo turno di fuoco, con Inter-Empoli e l’ incrocio Europa-salvezza. Highlights Napoli-Inter 4-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ZIELINSKI #Napoli 1:0 #Inter / #SerieA / Day 37 / 16' ...

Napoli-Inter - potrebbe essere l’ultima per otto azzurri : il motivo : Napoli-Inter, i diffidati azzurri La lista degli azzurri diffidati e quindi a rischio di saltare l’ultima gara di campionato a Bologna è davvero corposa. Sono otto i calciatori che, in caso di ammonizione nella gara di questa sera contro l’Inter, chiuderebbero in anticipo la stagione: si tratta di Albiol, Allan, Diawara, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui e Milik. Leggi anche Il Roma – Napoli-Inter, Ancelotti: richiesta ...

Convocati Mondiali U20 – Nella lista degli azzurrini nessuno del Napoli : Il giornalista Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale ufficiale ha pubblicato la lista dei Convocati per i Mondiali U20 che si terranno in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno. Convocati Mondiali U20 – Tra gli azzurrini Convocati dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Osservando la spunta però una curiosità, non è presente neanche un giovane calciatore del Napoli. Di seguito, l’elenco dei Convocati per la ...

Lazzari-Napoli - Colombarini : “Pronto per una grande squadra - può fare al caso degli azzurri. Nessuna squadra in vantaggio…” : Calciomercato – Napoli-Lazzarri, le dichiarazioni del patron Colombarini Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lazzari è cresciuto tanto sia nella fase difensiva che tecnicamente. Oggi è pronto per una grande squadra, anche se a noi dispiace privarci di lui. Non possiamo permetterci di fermargli la carriera. Nel Napoli potrebbe dare tanto. Il Napoli ha manifestato il suo ...

Live Spal-Napoli 0-1 Allan porta gli azzurri avanti : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Tutto su Lozano. Due attaccanti azzurri diranno addio” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili mosse in attacco Calciomercato Napoli. Carlo Ancelotti ha già dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la profondità. Cerchiamo un giocatore che migliori la qualità offensiva, non con caratteristiche particolari”, ha detto il ...

Napoli-Lazzari - parla il presidente della SPAL : “Piace agli azzurri - a gennaio potevano prenderlo. Vedremo” : Mercato Napoli, Lazzari si avvicina: le parole del presidente della SPAL Mercato Napoli Lazzari| Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Radio CRC. Queste le sue considerazioni: Queste le dichiarazioni del presidente Colombarini “Manuel Lazzari al Napoli? ...

Napoli-CAGLIARI DIRETTA LIVE : segui il match su ForzAzzurri.Net : NAPOLI-CAGLIARI DIRETTA LIVE: Benvenuti su ForzAzzurri.Net per seguire la DIRETTA LIVE di NAPOLI-CAGLIARI. Atmosfera da fine campionato al San Paolo dove il clima non è l’unica cosa fredda. Sono pochissime migliaia, infatti, gli spettatori accorsi per seguire quello che potrebbe essere il match che regala il secondo posto matematico agli azzurri. Mister Ancelotti effettua 5 cambi rispetto al match contro il Frosinone. Di seguito le ...

Napoli-Cagliari - occhio ai diffidati : sette gli azzurri a rischio trasferta contro la Spal : I diffidati del Napoli Questa sera contro il Cagliari, il Napoli deve fare attenzione perché sono ben sette i giocatori diffidati che potrebbero mettere a rischio la trasferta contro la Spal. Gli azzurri diffidati sono Raul Albiol, Amadou Diawara, Nikola Maksimovic, Arek Milik, Allan, Kalidou Koulibaly ed Elseid Hysaj. Diawara, Maksimovic ed Allan sono, però, indisponibili, mentre Albiol, Milik, Koulibaly ed Hysaj in caso di cartellino ...

Primavera Napoli – Gaetano trascina gli azzurrini verso la salvezza : Gli azzurri delle Primavera superano il Sassuolo in casa. Vincono 3-0 nella 12esima giornata di ritorno di campionato. Ci pensano Gaetano e Manzi. Primavera Napoli – Allo stadio Iannello di Frattamaggiore lo spettacolo è di colore azzurro, gli azzurrini impongono il loro gioco per tutto il match. I ragazzi di Baronio hanno bisogno dei 3 punti per sperare di restare nel campionato Primavera 1. Siamo al 26′ la sblocca Manzi che ...

Calciomercato Napoli - Trippier è sempre più vicino : il retroscena che fa sognare i tifosi azzurri : La moglie del giocatore inglese è stata avvistata a Napoli nei giorni scorsi, ennesima conferma di una trattativa arrivata ormai in fase avanzata Il Napoli è sempre più vicino a Trippier, terzino inglese di proprietà del Tottenham. Arrivano conferme sullo stato avanzato della trattativa tra il club azzurro e quello londinese, che provano a ridurre la distanza tra domanda e offerta rimasta ampia dopo la prima proposta. Foto Fabio ...

Calciomercato Napoli - van de Beek chiama gli azzurri : “Piace Ancelotti” : Calciomercato Napoli, van de Beek interessa – Dopo De Jong e De Ligt, è forse van de Beek il giocatore più allettante e interessante della rosa dell’Ajax. I Lancieri sono stati protagonisti fin qui di una campagna europea esaltante: semifinale di Champions, un piede e mezzo in finale dopo l’1-0 di Londra e un triplete […] L'articolo Calciomercato Napoli, van de Beek chiama gli azzurri: “Piace Ancelotti” ...