NANNI BALESTRINI È MORTO | AVEVA 83 ANNI Addio al papà della Neoavanguardia

NANNI BALESTRINI - l’avanguardista di una cultura politica davvero finita : Non per un gesto irriverente o persino gratuito (gratuito nel senso di volontario e non collegato con quel che viene prima o dopo: “Un poeta è uno che gioca con le regole e poi le fa saltare”, per dirla col suo collega poeta “novissimo” Alfredo Giuliani), ma per pura curiosità, sarebbe interessante