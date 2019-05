Multa di 10 mila euro al Napoli per lo striscione su Belardinelli

Internazionali d’Italia 2019 - maxi Multa per Nick Kyrgios : 50mila euro per aver lanciato una sedia in campo : maxi sanzione per Nick Kyrgios che ieri si è reso protagonista di un brutto gesto agli Internazionali d’Italia 2019. Il tennista australiano ha lanciato una sedia pieghevole in campo e ha scagliato a terra la racchetta dopo aver subito un game penalty, venendo dunque squalificato dall’arbitro di sedia (inizialmente si era pensato a un ritiro volontario del giocatore). L’ATP ha inflitto a Nick Kyrgios una multa di 20mila euro ...

Migranti - cambia Multa : 50mila a nave : 23.36 Per chi soccorre Migranti in mare, cambiano le multe previste dal decreto sicurezza bis: arrivano nuove sanzioni per le navi, da 20mila a 50mila euro e non più per ogni migrante aiutato. E' una novità che emerge dalla bozza del decreto sicurezza bis che sarà all' esame del preconsiglio. Sparisce, a quanto emerge da un confronto con la bozza precedente, la sanzione da 3.500 a 5.500 euro per singolo "straniero trasportato" e viene ...

Migranti - Lifeline ha salvato 230 persone - ma il comandante deve pagare una Multa di 10mila euro : La sentenza del tribunale maltese ha stabilito che la nave Lifeline, che a giugno 2018 salvò 230 persone, viaggiava in acque maltesi senza le registrazioni a norma di legge. L'ong ha annunciato che ricorrerà in appello: "È chiaro che si tratta di un verdetto politico, che non ha niente a che vedere con il diritto".Continua a leggere

Sea Watch - Multa da 2mila euro per i parlamentari che salirono sulla nave piena di migranti : La Capitaneria di Porto di Siracusa ha comminato una multa da duemila euro ai parlamentari che nel gennaio scorso salirono a bordo della nave dell'ong tedesca piena di migranti bloccata nella rada del porto della città siciliana per ordine del governo. "Una contestazione infondata e pretestuosa" denunciano i diretti interessati.Continua a leggere

Milan in ritiro puntivo e Multa a Bakayoko per un ritardo : Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, da giovedì 2 maggio alle 16 il Milan sarà in ritiro puntivo . La decisione sarebbe stata presa dal tecnico Gennaro Gattuso dopo un preciso episodio scatenante. Tiemoué Bakayoko si sarebbe ...

Clamoroso Milan : Gattuso opta per il ritiro punitivo - Multato Bakayoko : Milan, la situazione in casa rossonera si fa sempre più complessa: la classifica non sorride a Gattuso che adesso opta per le maniere forti Aria tesissima in casa Milan in un finale di stagione che si fa sempre più complicato. Raggiungere la Champions League sarebbe importantissimo per i rossoneri, ma la situazione di classifica si fa sempre più intricata con diverse pretendenti pronte a dar battaglia. La società sembrava aver deciso di ...

Torino - Multa di 20mila euro a Mazzarri per proteste verso gli arbitri : Niente squalifica, quindi sarà in panchina per il derby contro la Juventus, ma per il teciico del Torino Walter Mazzarri è arrivata una multa dal Giudice Sportivo. All’allenatore dei granata è stata comminata una sanzione da 20mila euro “per avere, all’8º del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità, […] L'articolo Torino, multa di 20mila euro a Mazzarri per ...

Migranti espatriano con Uber - autista Multato di 5 mila euro. Stop alle corse Italia-Francia : Una multa da 5 mila euro è stata inflitta ad un autista italiano di Uber, milanese, che la notte del 7 febbraio scorso intorno alle due di notte era stato fermato dai gendarmi in autostrada a La Turbie, appena passato il confine , con a bordo sei africani originari di Ghana, Mali e Nigeria, tutti irregolari. Il provvedimento ha visto il servizio Ub...

Vicenza - incarichi per 140mila euro al prof di storia dell’arte Villa senza il consenso del suo ateneo : maxi Multa a tre società : Tre società e uno storico dell’arte bergamasco, organizzatore di eventi culturali e mostre, finiscono nel mirino della Guardia di finanza di Vicenza per violazione delle norme che regolano il cumulo degli incarichi e l’incompatibilità nel pubblico impiego. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno concluso gli accertamenti riguardanti gli incarichi affidati a Giovanni Carlo Federico Villa, 48 anni, docente di ...

Disoccupato prende un disegno di Gerhard Richter dalla spazzatura : condannato a 3mila euro di Multa : Un Disoccupato tedesco ha preso dalla spazzatura un disegno del pittore Gerhard Richter, il quale l'ha denunciato per furto: ora dovrà pagare una multa di 3mila euro; il disegno ne valeva 60mila. Un curioso caso di furto arriva dalla Germania, dove un uomo Disoccupato è stato denunciato dal celebre pittore Gerhard Richter che l'ha accusato di avergli rubato dei disegni che lui, ritenendoli di scarso valore artistico, aveva gettato nella ...

Sarri : Multa di ottomila sterline per cattiva condotta : Alla fine, per Maurizio Sarri, è arrivata la multa. ottomila sterline, circa 9mila euro, per cattiva condotta, ovvero per aver superato l’area tecnica durante la bagarre scoppiata durante il recupero dell’infuocata partita del Chelsea contro il Burnley. Secondo il comunicato ufficiale della FA, il tecnico del Chelsea ha ammesso la condotta irregolare e accettato la sanzione. A nulla è valsa la spiegazione fornita al termine della gara dal vice ...

Germania - trova quattro quadri di Richter nei rifiuti e se li tiene : pagherà 3mila euro di Multa : Il sommo Michelangelo, poco prima di congedarsi dal mondo, diede alle fiamme la maggior parte dei suoi schizzi. Non voleva che i Medici ne venissero in possesso. Gerhard Richter, che probabilmente è il più grande pittore vivente e per nostra fortuna è ...

Chelsea - la FA Multa Maurizio Sarri di 8 mila sterline per condotta irregolare : Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è stato multato per un importo di 8 mila sterline, poco più di 9.200 euro, ndr, dalla Football Association dopo aver ammesso l'accusa di condotta irregolare ...

Salmone e tonno scaduti sugli scaffali : 20mila euro di Multa a due market : Salmone affumicato, ma anche tonno in scatola e alici sott"olio: tutti rigorosamente scaduti ed esposti al pubblico sugli scaffali di due supermercati di Imperia che sono stati multati per complessivi ventimila euro. L"intervento è stato portato a termine dagli uomini della locale Capitaneria di Porto che periodicamente effettuano ispezioni sulla conservazione dei prodotti ittici in ristoranti, magazzini all"ingrosso o negozi al dettaglio.Nel ...