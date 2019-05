Motori – Nascar Italia | tutto pronto per la tappa italiana | due speciali Chevrolet Camaro

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Alla prossimana che si disputerà presso il circuito di Franciacorte, due stupendesaranno protagoniste: si tratta di unaCabrio V8 e unaCoupé 2.0 Turbo Il marchioha un legame molto forte con la seriee dal 1952 ad oggi, anno in cui è stata istituita la Classifica Costruttori, ha vinto il campionato in ben 39 edizioni, con diversi modelli. Per questo il Gruppo Cavauto ha messo a disposizione dell’organizzazione dellana dellaWhelen Euro Series, presso il circuito di Franciacorta, unaCabrio e unaCoupé da utilizzare come Leading Car e Safety-car. Esattamente unaCabrio V8, la Convertible (come è chiamata in America questa tipologia di prodotto) per eccellenza, che combina aggressività ed eleganza con quel senso di libertà che solo la guida a cielo aperto può offrire, e una...

Primapressit : Due safety-car Camaro sulla griglia di partenza del Nascar Whelen Euro Series sul circuito di Franciacorta… - CronacaTorino : Solaris Motorsport, weekend positivo nella NASCAR Whelen Euro Series -