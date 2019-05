Motori – Mercedes | quale futuro per Smart elettrica? Dai clienti privati alle flotte

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Elettrificazione, connettività e sicurezza: ildipassa anche dallaper leIl 22 e 23 maggio il mondo dellesi dà appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità del, sviluppo dellezzazioni tradizionali e sicurezza sono i principali driver della presenza di-Benz eall’edizione 2019. “Elettrificazione, connettività e dispositivi di sicurezza sempre più evoluti, rappresentano elementi di crescente interesse per i fleet manager”, ha dichiarato Christian Catini, Responsabile-Benz Italia. “Ed è per questo che abbiamo deciso di realizzare all’interno di Company Car Drive i ‘Mobility Talks’, un nuovo format per approfondire i megatrend nel mondo delle company car ed offrire ai fleet manager un’importante occasione di ...

lollosambucci91 : Il ricordo di un immenso campione qual è #NikiLauda nel pezzo per @MagazineRC #F1 #Formula1 #Lauda #Nurburgring… - Deconnodaniele : È morto Niki Lauda ex pilota della Ferrari e della Mercedes. Speciale Motori non parlerà di cosa e successo questo… - campionatoTv : È morto Niki Lauda ex pilota della Ferrari e della Mercedes. Speciale Motori non parlerà di cosa e successo questo… -