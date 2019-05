Motori – KTM EXC 2020 | l’enduro non è mai stato così facile

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Le novità introdotte sui nuovi modelli di KTM EXC, fanno in modo che siano le moto da enduro più estreme e con le migliori prestazioni del mercato KTM annuncia oggi 20 maggio l’arrivo sul mercato dei nuovi modelli EXC. Proposte conzzazioni a 2 e 4 tempi, le nuove EXC sono moto READY TO RACE in grado di affrontare le sfide più estreme. Sviluppate sui terreni più impegnativi con il prezioso contributo dei piloti ufficiali del team Red Bull KTM Factory Racing, i modelli da enduro KTM sono da sempre il punto di riferimento nel settore. La gammaè stata completamente rinnovata e tra le 2 tempi a iniezione elettronica spicca la nuova versione 150 EXC TPI, che come le sorelle maggiori KTM 250 EXC TPI e KTM 300 EXC TPI, è omologata Euro 4. Come sempre ampia è l’offerta nellezzazioni 4 tempi con i modelli KTM 250 EXC-F, KTM 350 EXC-F, KTM 450 EXC-F e KTM 500 ...

