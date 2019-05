Motori – Honda e | ci siamo | la prima elettrica compatta della casa giapponese può essere

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Laha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo,e, completamente elettrico e previsto per il territorio europeo Nell’ottica di una totale elettrificazione che vede una gamma di veicoli totalmenteentro il 2025,ha deciso di iniziare il percorso con una, lae. Laha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo completamente elettrico e previsto per il territorio europeo. I clienti di Regno Unito, Germania, Francia e Norvegia possono facilmente prenotare l’auto direttamente online, sul sito dedicato, sborsando un piccolo anticipo (circa 1000 euro) che, in caso di ripensamento, potràrimborsato. Il sistema di prenotazione prevede un unica scelta da parte dei futuri acquirenti, cinque opzioni di colore per la carrozzeria: Platinum White Metallic, Crystal Black Pearl, Crystal Blue ...

torinosportiva : Francesco Curinga alla North West 200 in sella alla Honda 600 CBR 600 RR della Bianco Moto di Cuneo - motori_news : MotoGP: Marquez dà spettacolo sulla Honda in uno stadio di calcio [VIDEO] - motorionline : La #HondaCivic #TypeR sta 'volando' sul tracciato del Nurburgring per testare un possibile restyling o una serie sp… -