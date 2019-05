Motori – Batterie auto elettriche | il ‘colpaccio’ di Volvo | accordo multimiliardario con

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019), nell’ottica di una prossima gamma elettrificata, si assicura dieci anni di forniture dial litio grazie all’con Catl ed LGha recentemente firmato accordi a lungo termine con CATL e LG Chem – aziende leader fra i produttori di– per assicurarsi nel prossimo decennio forniture per un valore di diversi miliardi di dollari diagli ioni di litio da utilizzare per la prossima generazione di modellie Polestar. Gli accordi riguardano la fornitura a livello globale di pacchi-per tutti i modelli che saranno realizzati sulla piattaforma modulare SPA2 di prossima introduzione e sull’attuale CMA e rappresentano un importante passo avanti verso la realizzazione dell’ambiziosa strategia di elettrificazione annunciata daCars. Nel 2017,Cars ha presentato, prima fra tutte nel settoremobilistico, il suo ...

sole24ore : Auto elettriche, ecco la verità sulle batterie del futuro - Luca_Zunino : Auto elettriche, ecco la verità sulle batterie del futuro - TEDxCrocetta : Auto elettriche, ecco la verità sulle batterie del futuro -