Motori – Auto volanti | a che punto è Bosch e perché | entro 10 anni | rivoluzioneranno il

Motori – FCA - guida autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...

Motori – Salute in auto : i veicoli Hyundai sono in grado di purificare l’abitacolo prima che i passeggeri salgano a bordo : Il sistema di Hyundai, grazie ai sensori laser per il rilevamento di polveri sottili, monitora e migliora la qualità dell’aria nell’abitacolo Hyundai Motor Group ha sviluppato il sistema “Smart Air Purification”, che monitora la qualità dell’aria nell’abitacolo per gestirne il filtraggio in maniera autonoma. L’innovazione si basa sul precedente sistema di purificazione dell’aria del Gruppo, completandolo con il controllo ...

Motori – Seat cambia musica - non solo al volante : i SUV spagnoli sono auto ufficiali del Mengoni Tour : Arona, Ateca e Tarraco costituiscono la famiglia di Seat Urban Vehicles che faranno da ‘official car’ del Mengoni Live 2019 Nella strategia del marchio Seat, la musica costituisce da tempo un pilastro fondamentale a livello di impegno, sinergie e comunicazione. Un linguaggio diretto e trasversale che non passa inosservato, come il design delle vetture Seat. Nell’ottica di rafforzare il proprio posizionamento nell’ambito ...

Motori – Bella - elettrica e ad alte prestazioni : l’auto tutta italiana che sfida i grandi marchi è realtà : La nuova hypercar FV Frangivento Asfanè 1010 è un progetto tutto italiano. Si tratta di una ibrida da 1010 cavalli che sfida i grandi marchi dell’industria mondiale La casa automobilistica FV Frangivento, nata a Torino nel 2015, presenterà il primo esemplare di Asfanè DieciDieci giovedì 30 maggio 2019 al Mauto, Museo Nazionale dell’automobile di Torino, e domenica 2 giugno presso l’Ambasciata d’Italia di Monte Carlo, in occasione ...

Motori – Auto elettriche? Ecobonus - incentivi e promozioni ma gli italiani non sono convinti : l’analisi sui motivi : Qual è la situazione delle Auto elettriche in Italia nel 2019? L’analisi di ECU Testing rivela uno scenario in cui regna la cattiva (o totalmente assente) informazione Nonostante le innegabili difficoltà riscontrabili nell’utilizzo quotidiano di un’Auto elettrica, sembra che il mercato stia lentamente prendendo sempre più piede. Analizzando geograficamente la distribuzione di EV nel mondo, in testa spicca la Cina, seguita ...

Motori : Bolaffi Aste torna in pista - 54 meravigliose auto storiche saranno bandite all’asta [GALLERY] : Bolaffi Aste torna in pista con una meravigliosa collezione di 54 auto storiche provenienti da tutto il mondo, le vetture saranno bandite il 24 maggio La Famosa casa d’Aste Bolaffi, torna sulla pista di Linate (MI) con una collezione unica di 54 auto storiche tra utilitarie, berline, coupé, sportive e mezzi da lavoro, la collezione che sarà messa all’asta il 24 di maggio riserva interessanti ...

Motori : multe impugnabili se l’Autovelox è nel senso di marcia opposto : La Corte di Cassazione ha sentenziato a favore dell’automobilista, non ha valore il verbale se l’Autovelox è nel senso opposto di marcia La Sezione Civile della Corte di Cassazione, da nuova speranza a tutti gli automobilisti pescati in fallo per eccesso di velocità, Con l’ordinanza numero 12309/19 secondo quanto contenuto nella sentenza depositata il 9 maggio, la Corte si è pronunciata a favore dell’automobilista ...

Motori – L’ingegno di un italiano alle origini della storia di DS Automobiles : Progettare un motore di soli 375cc capace di muovere quattro persone e bagagli, consumare poco, essere facilmente riparabile e affidabile non era certo un progetto semplice da realizzare, Walter becchia ci riuscì Quando iniziarono i lavori di progettazione per la VGD, la “Voiture a Grand Diffusion”, come si chiamava nelle segrete stanze del Centro Studi la futura DS19, i modelli dovevano essere due: uno più economico, da equipaggiare con ...

Motori : Auto connesse - il mercato mondiale ammonta ad oltre 270 miliardi : Auto connesse, mercato globale, si investiranno nel campo dei servizi telematici e nuove tecnologie oltre 270 miliardi di euro Il futuro pare essere roseo in tema di Auto connesse, lo sviluppo e la ricerca di queste nuove tecnologie nel 2018 ha fatturato 90,8 miliardi di euro e la stima prevede 274,7 miliardi di euro di investimenti entro 2025, questo incremento del +202% è stato calcolato dell’Osservatorio Autopromotec sulla base di ...

Bollo auto 2019 : agevolazioni per disabili - quali difficoltà Motorie? : Bollo auto 2019: agevolazioni per disabili, quali difficoltà motorie? Tipologie difficoltà motorie 2019 Le agevolazioni per i soggetti disabili nel settore auto sono diverse. Tra queste spiccano l’esenzione dal pagamento del Bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Inoltre si annoverano anche l’Iva al 4% per l’acquisto e la detrazione Irpef del 19% sulla spesa. Di queste agevolazioni hanno diritto i seguenti ...

Livorno Capitale della Cultura : Vernacoliere e Autorità di Sistema tra i proMotori : L'amministrazione comunale ha concluso mercoledì 27 marzo una giornata di incontri per la costruzione del Comitato Promotore della candidatura di Livorno

Jaguar J-Pace : il nuovo suv top di gamma arriverà nel 2021 - Motori e Auto - : ... che dovrebbe vantare sedili anche in terza fila, si dice utilizzi una nuova piattaforma modulare condivisa con la prossima generazione di Range Rover e Range Rover Sport , che dovrebbe arrivare ...