MotoGp | Marc Marquez superiore a tutti | i bookmakers offrono quote schiaccianti

MotoGp - Mondiale 2019 : fuori i secondi - chi potrà davvero sfidare Marc Marquez per il titolo? : Dopo cinque appuntamenti del Mondiale 2019 di MotoGP una garanzia c’è: Marc Marquez è il grande favorito per il titolo. Banale e scontato direte. Certo, nessuno può minimamente discutere lo strapotere del cinque volte iridato nella classe regina (in sei anni, una statistica che fa letteralmente paura). Chi, quindi, potrà opporsi a questo cammino che parla di tre vittorie ed un secondo posto in questo primo scorcio di campionato? Senza la ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp GP Francia 2019 : “Abbiamo faticato a trovare la messa a punto ideale. Vittoria non scontata” : Marc Marquez è insaziabile e conquista il successo anche del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica si è reso protagonista di un’altra Vittoria da uomo solo al comando, comportante un rafforzamento della propria leadership in classifica generale. Un successo però non scontato per Marc, che ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato come non sia stato ...

MotoGp - Risultato GP Francia 2019 : Marc Marquez inesorabile anche a Le Mans - sul podio Dovizioso e Petrucci - Rossi 5° : Non ce n’è, vince sempre lui! Marc Marquez (Honda) non lascia scampo agli avversari e conquista in assoluta scioltezza anche il Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP, centrando il successo numero 73 della sua carriera ed il terzo a Le Mans da quando corre nella classe regina. Il campione del mondo in carica fa il bello e cattivo tempo, dimostrandosi per l’ennesima volta di un altro pianeta, con una moto impeccabile e uno stile di ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

MotoGp – Caduta per Marquez nelle qualifiche : che scivolata per Marc in Francia [VIDEO] : Marc Marquez cade nelle qualifiche del Gp di Francia: l’asfalto bagnato di Le Mans fa scivolare il pilota della Honda La pioggia sta rendendo difficile il sabato in pista di piloti della MotoGp: Valentino Rossi è riuscito a superare la Q1, ma nel Q2 lo spettacolo non manca. Subito una Caduta per Marc Marquez: il campione del mondo in carica è scivolato, mentre si trovava al comando, riuscendo a rialzare subito la sua moto e tornare ...

MotoGp - Marc Marquez snobba Valentino Rossi : lo spagnolo spiazza tutti a Le Mans : Interrogato sugli avversari per il titolo mondiale, Marquez ha avuto qualche remora nell’inserire anche Valentino Rossi Nonostante lo zero incassato ad Austin per via della caduta che lo ha visto protagonista a metà gara, Marc Marquez guida la classifica piloti del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse Lo spagnolo precede Rins di un punto, Dovizioso di tre e Valentino Rossi di nove, dunque una lotta apertissima che lascia spazio a ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Le Mans con una marcia in più : “test produttivo a Jerez” : Jorge Lorenzo non demorde: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Francia Jorge Lorenzo non è ancora riuscito ad ottenere i risultati desiderati dopo il suo passaggio dalla Ducati alla Honda: il maiorchino deve ancora trovare la confidenza giusta con la sua nuova moto per poter lottare con i migliori e tutti in casa HRC sembrano fiduciosi e ottimisti. AFP/LaPresse Dopo il test di Jerez, nel quale la Honda ha ...

MotoGp - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...

VIDEO Marc Marquez : “La F1 è diversa dalla MotoGp : o hai la macchina o non puoi fare niente. La Mercedes è più forte” : Marc Marquez oggi era presente a Barcellona in occasione delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo MotoGP, reduce dal successo di Jerez che lo ha riportato in testa alla classifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è molto giovane e sta facendo bene. Sono venuto qui solo per fare delle visite, per trovare qualche amico. In Formula Uno è diverso della ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘spaventato’ da Marc Marquez : “vi svelo che cosa mi fa paura…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sulle qualità di Marquez, esprimendo il proprio pensiero sul prosieguo del Mondiale Nonostante una giornata complicata, Valentino Rossi è riuscito comunque a chiudere al sesto posto il Gp di Jerez, rimanendo a soli nove punti dalla vetta della classifica piloti. AFP/LaPresse In testa ci è tornato Marc Marquez che, dopo la caduta di Austin, ha vinto dominando la gara spagnola davanti a Rins e Viñales. ...