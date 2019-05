Morte Niki Lauda | la Ferrari fa chiarezza sul messaggio social di Vettel | la precisazione

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) La scuderia di Maranello ha rivelato comenon abbia profiliufficiali, dunque si tratta di un fake il suodi cordoglio perIn merito alle dichiarazioni erroneamente attribuite al pilota tedesco Sebastiansulla scomparsa di, la Scuderiaprecisa che il 4 volte iridato non è presente suie che l’unica sua presenza è quella sul sito ufficiale della scuderia del Cavallino. In mattinata su un profilo twitter non ufficiale era apparso un commento attribuito al tedesco in merito alla scomparsa del tre volte iridato pilota austriaco. (Int/AdnKronos)L'articolo, lafasuldi: ladel team di Maranello SPORTFAIR.

ScuderiaFerrari : Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia dell… - SkySportF1 : 'Seconda vita. Rogo del Nurburgring, 1976. Arturo Merzario, collega non amato, salva l’austriaco dalle fiamme (40 a… - SkySportF1 : ?????? Dai tre titoli vinti ?? a una rivalità da film con Hunt #SkyMotori #F1 #Formula1 #NikiLauda -