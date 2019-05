Morte Niki Lauda | il ricordo commosso di Toto Wolff | “brutalmente onesto | un privilegio

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Il team principal della Mercedes ha voluto salutare a modo suo, dedicandogli un pensiero lungo e toccante Si è spento serenamente, lontano da occhi indiscreti e con l’amore della propria famiglia intorno.se ne è andato a 70 anni, lasciando un vuoto incolmabile non solo in Mercedes, ma anche nell’intero mondo della Formula 1. LaPresse/Photo4 Un uomo tutto d’un pezzo, cheha voluto ricordare in maniera commossa con un lungo messaggio: “prima di tutto, a nome della squadra e di tutta la Mercedes desidero mandare le mie più sentite condoglianze a Brigit, al figli di, alla sua famiglia e agli amici più stretti.rimarrà per sempre una delle leggende più grandi del nostro sport. Ha concentrato in sé eroismo, umanità e onestà sia fuori che dentro l’abitacolo. La sualascia un vuoto immenso in Formula 1. Non ...

