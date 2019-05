Morte Lauda | il ricordo di Arturo Merzario | il pilota che lo salvò estraendolo

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019)fu un uomo importantissimo per la vita di Niki, dato che lodal rogo della sua auto durante il Gp di Germania del ’76 “Eravamo nemici-amici. Nelle competizioni eravamo super nemici ma nel privato eravamo molto amici“. Sono le parole dell’exdi Formula Uno,, che a ‘Radio Capital’ ha voluto così ricordare Nikiscomparso oggi all’età di 70 anni e che nel 1976 nel Gp di Germaniala vita adall’abitacolo dopo l’incidente. “Ci furono tanti problemi, non riuscivo a slacciargli la cintura di sicurezza, si era contorto il telaio, il pericolo era che le lamiere mi tagliassero. Al terzo tentativo ci riuscii, avevo imparato al militare a fare il primo soccorso con la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco -ricorda-. Riuscii a salvarlo, ...

