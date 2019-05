Morte Lauda | il pensiero di Binotto | “era un cavaliere senza paura | mi disse che sarei

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Il team principal del Cavallino ha voluto ricordare anche lui, scomparso la notte scorsa all’età di 70 anni Avversario leale, idolo d’infanzia. Nikiè stato questo e altro per Mattia, cresciuto assistendo alle imprese del pilota austriaco e di Regazzoni al volante della Ferrari. LaPresse/Photo4 Immagini scolpite nella mente dell’ingegnere reggiano, che ha espresso la propria commozione sul sito ufficiale della scuderia di Maranello: “i miei ricordi disulla Ferrari fanno parte dell’infanzia quando da bambino vedevo lui e Regazzoni vincere con il Cavallino Rampante sulle piste di tutto il mondo. Avevo meno di dieci anni e nel mio immaginario era un. Una volta in Formula 1, il mio rapporto con Niki è sempre stato di stima reciproca. Credo che grazie alla sua bravura e al suo indubbio carisma abbia contribuito a ...

