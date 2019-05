Morte Lauda | il cordoglio della Ferrari

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Nikii ha lasciati stamane, laha voluto mandare un messaggio all’ex pilotacasa di Maranello “Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famigliaapprende con profonda tristezza la notiziadell’amico Niki, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki“. A scriverlo è la casa di Maranello, in un post su Facebook. (Mcc/AdnKronos)L'articolo, ilSPORTFAIR.

ScuderiaFerrari : Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia dell… - giornalettismo : #NikiLauda si è spento a 70 anni. Era ricoverato in una clinica svizzera. La #Formula1 perde una delle sue figure p… - AleParoli : RT @ScuderiaFerrari: Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della m… -