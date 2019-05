Morde il dito al poliziotto e gli strappa la falange Arrestato nigeriano

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Undi 23 anni è statodopo aver aggreunndolo alndogli una. L’episodio è avvenuto stamattina a Torino, dopo che il giovane è stato fermato dagli agenti e portato in questura per essere identificato. Ultimato il foto segnalamento, il ragazzo, pregiudicato, ha dato in escandescenza e ha aggreun agente della squadra volante alla mano sinistra,ndogli con un morso la primadell’anulare.Il ministro dell’Interno Matteo Salvini “sta seguendo personalmente” la vicenda. Il, rileva il Viminale, “potrà essere espulso grazie al Decreto Sicurezza, che consente di allontanare i richiedenti asilo che delinquono e che non hanno diritto alla protezione”. L’uomo è in stato di arresto: domani verrà convocato dalla ...

MAX18673 : RT @aamaurelius: Non bastasse #Mirandola, a #Torino un nigeriano stacca a morsi il dito ad un poliziotto che stava solo facendo il suo lavo… - Bompresso3 : RT @aamaurelius: Non bastasse #Mirandola, a #Torino un nigeriano stacca a morsi il dito ad un poliziotto che stava solo facendo il suo lavo… - il_borgia : RT @aamaurelius: Non bastasse #Mirandola, a #Torino un nigeriano stacca a morsi il dito ad un poliziotto che stava solo facendo il suo lavo… -