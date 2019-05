Monaco 2019 | gli orari del weekend in TV Diretta Sky e TV8

F1 - GP Monaco 2019 : la tappa di Monte Carlo ai raggi X. La Ferrari potrebbe faticare sulle strade del principato : La stagione 2019 della F1 è entrata nel periodo europeo che, ad eccezione del Canada, si protrarrà fino a settembre inoltrato, e si avvia verso il suo appuntamento più glamour, lo storico GP di Monaco. Il tracciato di Monte Carlo per la F1 significa un mix tra design unico e pericoloso, praticamente rimasto identico a quello ideato nel 1929, unito al fascino della località monegasca e della tradizione acquisita col passare degli anni. Ma il ...

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari e un progetto sbagliato. Problemi di telaio ed aerodinamica - SF90 concettualmente diversa dalla macchina 2018 : Un cubo di Rubik. Così è stata descritta la SF90. La nuova monoposto Ferrari, infatti, appare più come un rompicapo piuttosto che una vettura. E, quando sono piloti e tecnici ad affermarlo, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse tutto. Come si può spiegare in maniera razionale una macchina che era nata in maniera “quasi perfetta” citando Sebastian Vettel nel corso dei test invernali e che invece ora, dopo ...

F1 - GP Monaco 2019 : i precedenti della Ferrari a Montecarlo : Il circus della F1 si prepara per la sessantaseiesima edizione del GP di Monaco sull’iconico circuito cittadino di Montecarlo, che ospita il campionato del mondo ininterrottamente dal 1955. Nonostante la configurazione del tracciato non permetta molti sorpassi e spesso all’occhio dello spettatore lo spettacolo offerto in pista non sia dei più palpitanti, l’evento al Principato è un appuntamento d’ineguagliabile fascino ...

F1 - GP Monaco 2019 : a Montecarlo la Mercedes può infliggere il colpo di grazia alla Ferrari : Non siamo nemmeno arrivati alla fine del mese di maggio che il Mondiale 2019 di Formula Uno rischia essere già ampiamente deciso. No, non si sa già il nome del nuovo campione, ma se anche a Montecarlo si dovesse vedere nuovamente una doppietta Mercedes, per la Ferrari sarebbe già tempo di pensare alla prossima annata. Prematuro? Amaro? Forse, ma i numeri parlano chiaro. Sia nella classifica piloti, sia in quella costruttori, infatti, siamo quasi ...

F1 - GP Monaco 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montecarlo : Il Mondiale di Formula Uno 2019 riprende la propria corsa nel prossimo weekend e sarà la volta dell’appuntamento più glamour del Circus, ovvero quello del GP di Monaco. Lungo le vie strette del Principato si assisterà ad una corsa ricca di fascino, nella quale dietro ogni curva c’è il rischio di terminare anzitempo la propria gara. I favori del pronostico, neanche a dirlo, sono tutti per la Mercedes. La scuderia di Brackley ha ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno si sta avvicinando sempre più a grandi falcate. Il poligono di Monaco di Baviera è praticamente pronto ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale, riservata agli shooter di pistola e carabina. In terra teutonica si andrà a caccia chiaramente delle carte olimpiche, verso Tokyo 2020, cercando di aprire al meglio un periodo estivo dove poi vi saranno ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : i convocati dell’Italia. Giordano e Zublasing per la rinascita : Serve una scossa. L’Italia del Tiro a segno dopo un mese di maggio passato a prepararsi, con gare internazionali svoltesi per lo più a Plzen – in Repubblica Ceca -, è pronta a tornare a misurarsi in Coppa del Mondo: per la tappa di Monaco di Baviera, che inizierà domenica 26 maggio e si concluderà giovedì 30 maggio. Gli azzurri dovranno andare alla caccia delle carte olimpiche che mancano a un contingente sinora andato a bersaglio ...

Pronostico Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte - Bundesliga 18-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, 34^Giornata Bundesliga; Sabato 18 Maggio, ore 15:30Bayern / Eintracht / Bundesliga / Analisi – Il big match dell’ultima giornata della Bundesliga, la 34^, sarà quello in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Eintracht Francoforte.Come arrivano Bayern e Eintracht?Bundesliga / Bayern / Eintracht – I padroni di casa hanno un ...

F1 - GP Monaco 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Montecarlo! : Dopo il quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno appena concluso, il Circus chiude armi e bagagli e si prepara per il fine settimana più glamour della propria annata. Si va a Montecarlo per il Gran Premio di Monaco, sesta tappe della stagione per quanto riguarda la massima categoria del motorsport. Chi saprà brillare tra muretti e guard-rail delle viuzze della cittadina della Costa Azzurra? Il fine settimana del Gran Premio di ...

24 Ore Le Mans 2019 - Charlene Grimaldi darà il via alla corsa : che onore per la Principessa di Monaco : Sarà Sua Altezza Reale Charlène Lynette Grimaldi, Principessa di Monaco, a dare il via alla 24 Ore di Le Mans, la celeberrima corsa di durata che andrà in scena tra il 15 e il 16 giugno sul Circuit de la Sarthe. La moglie di Alberto II, nota anche per il suo passato di nuotatrice e di modella, avrà l’onore di sventolare la bandiera che segna l’inizio della gara. Charlene succede a Rafael Nadal, Chase Carey, Brad Bitt e Fernando ...

ePrix Monaco 2019 : orari - meteo - risultati - prove - qualifiche e gara - : INCERTEZZA Giunto ormai alla sua nona tappa stagionale, il campionato di Formula E non riesce ancora a trovare un suo padrone. Forte della vittoria dell'ultima caotica gara in quel di Parigi, Robin ...

Pronostico Lipsia vs Bayern Monaco - Bundesliga 11-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Lipsia-Bayern Monaco, 33^Giornata Bundesliga; Sabato 11 Maggio, ore 15.30Lipsia / Bayern / Bundesliga / Analisi – Nel sabato valevole per la 33^Giornata della Bundesliga, spicca il big match della Red Bull Arena di Lipsia tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Come arrivano Lipsia e Bayern?Bundesliga / Lipsia / Bayern – I padroni di casa stanno confermando di essere una delle squadre più in forma della ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini si arrende in finale a Cristian Garin solo al tie-break del terzo set : Nella finale dell’ATP 250 di Monaco, disputata con temperature invernali, Matteo Berrettini, numero 37 del mondo, ha ceduto solo al tie-break del terzo set contro il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking. 6-1 3-6 7-6 il punteggio a favore del sudamericano in 2 ore e 11 minuti di gioco. I primi tre game del match seguono il servizio, poi Matteo si fa brekkare nel quarto dopo essere stato in vantaggio 30-0 e facendo negli ultimi due punti ...