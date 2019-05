Moglie denuncia marito | Lui è malato di sesso | mi rincorre nudo per casa

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Pina Francone Il caso a Rimini, dove la donna per provare le accuse alla polizia ha fotografatoinil compagno "Il mio uomo èdi". E con queste parole, e alcune fotografie compromettenti in mano, unahato alle forze dell'ordine il proprio. Protagonisti della vicenda, in quel di Rimini, una sudamericana di 27 anni e un imprenditore riminese di 52. La donna, per provare le accuse, si è presentata in Questura con alcune foto esemplificative, mostrandole agli agenti. "Mi maltratta, mi considera di sua proprietà e mi rimprovera per qualsiasi cosa. Mi dice che non so cucinare, che sono un’inetta come madre e, ma soprattutto vuole fare sempre. Quando mi rifiuto, mi insulta, mi, per, incurante della presenza di nostra figlia. Spesso l’ho sorpreso a fare autoerotismo nella stessa stanza in cui si trovava ...

