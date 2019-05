Modena | video shock in A1 | individuata l' auto che ha investito i trentenni

repubblica

(Di martedì 21 maggio 2019) La lorosi è prima schiantata contro il guard rail. Avevano condiviso in Facebook la diretta in cui dicevano di andare ai 220 km all'ora. Disposta l'psia sui corpi, si indaga per omicidio colposo

matteosalvinimi : In provincia di Modena, a #Mirandola, ennesimo episodio di violenza da parte di un immigrato, con due anziane morte… - Agenzia_Ansa : Incidente sulla #A1 a #Modena, morti due giovani. Postano un video prima dello schianto 'Siamo a 200 all'ora...'.Er… - giroditalia : ?? Stage 10 | Tappa 10 ?? 21 May | 21 maggio ??? Ravenna - Modena ?? 145 km ? Start: 1.45 PM CEST ?? Finish: 5.15 PM ca… -