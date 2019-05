ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Undi origine dolosa, poi l’e due persone morte. Glilocale di Mirandola, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Due i, due i feriti e 21 persone sono rimaste intossicate. Secondo quanto si apprende, gliavvolti dalle fiamme si trovano al piano terra di un edificio al cui piano superiore ci sono alcune abitazioni. Secondo le prime indiscrezioni ad appiccare il fuoco è stato uno straniero, forse originario del Marocco, ora nelle mani degli inquirenti. L’uomo avrebbe forzato l’ingressostruttura e appiccato le fiamme. Non è chiara la motivazione alla base del gesto ma non si esclude la pista di una vendetta per un provvedimentostessa municipale nei suoi confronti. L’, che si è sviluppatolocale, ha provocato un’che ha coinvolto un ...

TutteLeNotizie : Modena, esplosione dopo incendio doloso negli uffici della polizia: due morti - marioassirelli : Esplosione a Mirandola, incendio nella sede della polizia municipale. Due morti - il Resto del Carlino - AlessioFionda : @carlosibilia Basta chiacchiere, qui ci sono MORTI! Per vendetta nei confronti dell'operato degli Agenti. Subito eq… -