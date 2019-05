Modena | esplosione dopo incendio doloso negli uffici della polizia di Mirandola | due

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Undi origine dolosa, poi l’e due persone morte, cinque ferite e una ventina di intossicati. Glilocale di, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Si trovano al piano terra di una palazzina, che al piano superiore è occupata da alcune abitazioni. In una di queste le fiamme hanno provocato un’e la morte di due persone. Si tratta di un’anziana di 84 anni esua badante 74enne, uccise nel sonno dal fumo. L’anziana era allettata. In condizioni critiche il marito, sempre per via del fumo inalato. Secondo le prime indiscrezioni ad appiccare il fuoco è stato un giovane straniero, forse originario del Marocco ma in via di identificazione. Il ragazzo si è introdottomunicipale per rubare alcuni oggetti e prima di scappare avrebbe appiccato il fuoco. I carabinieri di ...

