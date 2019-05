Mirandola | incendio sede polizia municipale | un fermo | Salvini adirato

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Notte d'inferno a(centro in provincia di Modena). Uno spaventosoè divampato nelladellalocale e si è propagato ai piani superiori (dove risiedono, in diversi appartamenti, 21 persone). Il bilancio è tragico: due morti e numerosi intossicati. Per il rogo, di origine dolosa, è stato fermato un giovane di origine marocchina. Il ministro degli Interni Matteo, appresa la notizia, ha dichiarato sui social: 'A CASA tutti!' ...

matteosalvinimi : Il marocchino arrestato per la strage l’avrebbe fatto “per vendetta” verso la Polizia locale. Roba da matti. Altro… - emergenzavvf : Intervento in atto dalla nottata a #Mirandola (MO) per un incendio nella sede della Polizia Locale in via Roma, al… - SkyTG24 : Il bilancio del rogo di #Mirandola è di due morti, due feriti gravi e 17 intossicati -